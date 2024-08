Alejandro Francés: "Em veig reflectit en el Girona, perquè vol fer-se gran"

Un vell desig del director esportiu Quique Cárcel, Alejandro Francés, s'ha fet realitat aquest estiu. El central castellà, que avui fa vint-i-dos anys, complirà el somni d'estrenar-se a Primera Divisió després que el Girona hagi invertit uns quatre milions d'euros, entre fix i variable, per endur-se'l del Saragossa, el club de la seva vida. És el segon reforç defensiu, sumat a l'arribada de Ladislav Krejci. Dues apostes que el club fa, amb la intenció de rejovenir l'eix defensiu blanc-i-vermell. "Estic molt content i agraït per la confiança. I Il·lusionat per fer el pas, el Girona és un club que em pot ajudar molt a créixer personalment i futbolísticament. Aquest és un repte apassionant, el més gran de la meva trajectòria, i em vindrà bé. És l'elit!", ha manifestat, amb una brillantor d'ulls especial quan ha mencionat el fet de jugar la Champions. "Potser no m'esperava jugar-la tan aviat, però em servirà per madurar. Sento que estic en un gran moment i tinc molta fam".

Francés ha desenvolupat quines són les seves característiques. "Em considero un noi polivalent, que pot jugar a totes les posicions del darrere. Tinc bona sortida de pilota i sóc ràpid a l'esquena, per tirar la línia el més amunt possible i per fer una pressió alta". En l'amistós contra el Tolosa se'l va poder veure bastant lateralitzat, al costat dret, però no rebutjaria fer-ho pel cantó esquerre. "El que vull és aportar el meu gra de sorra, com si em fan jugar de porter! M'adaptaria a l'esquerra, sí, però no negaré que em sento més còmode a la dreta".

Què li ha demanat Míchel? "Vol que tingui presència amb la pilota i que estigui tranquil, perquè el Girona es defineix per empènyer tenint la possessió. M'agrada que sigui així. Ja ens anirem coneixent", afirma, despreocupat, reconeixent que sap que "guanyar partits és fonamental". Per a Francés, que al Saragossa, tret de comptades ocasions feia de central, haurà d'entendre els fonaments del llibret del tècnic madrileny perquè "és un esquema nou per a mi, i espero adaptar-me. Venir al Girona és una situació nova. És el primer cop que surto de casa. Però m'estan acollint bé i els companys estan fent molt amè el dia a dia", afegeix.

Deixar el club que estima no ha estat fàcil. "Hi he estat molts anys, he viscut de tot. M'he criat al Saragossa, he après els valors que m'han dut aquí", argumenta. Responent al motiu que l'han fet decantar per Montilivi, ha contestat que "en Quique Cárcel m'ha parlat molt bé del club i a la gent del món del futbol a qui he preguntat, també. Em veig reflectit en un club així. Perquè vol fer-se gran, com jo". El tècnic que més l'ha marcat és Víctor Fernández -"em va fer debutar i li tinc molta estima"-, i el seu ídol és Sergio Ramos -"tant de bo tenir una trajectòria com la seva, és un gran exemple"-.

"Sabem el club que som"

Després que el president Delfí Geli, entre rialles, li deixés anar un "quina sort, complir 22 anys", el director esportiu Quique Cárcel ha pres la paraula. "Estic satisfet de tenir-lo aquí. Ja havíem pensat en ell anteriorment, però aquest estiu s'han donat les circumstàncies. El seu fitxatge és una idea de club, perquè tenim clar el perfil que volem. Intentem aproximar-nos a possibles futbolistes, per això tenim converses amb tanta gent. Demostrem que som un club que no fa les coses perquè sí".

Cárcel desenvolupa que operacions com aquesta no només són bones per al club, sinó que també ho són per als futbolistes, perquè malgrat la pressió que existeix després de la immensa temporada, aquí hi ha temps per equivocar-se i aprendre. "Després de dos anys fent el futbol que hem fet, els futbolistes veuen que aquí es revaloren. Perquè juguem bé a futbol. I toquem de peus a terra, sabem el club que som. A nosaltres ens interessa continuar dissenyant un equip que s'estigui molts anys a Primera. I volem allargar el bon futbol, no sé si amb tant protagonisme com l'any passat, perquè va ser increïble. Krejci i Francés són joves i necessiten temps per ser valent, però també són conscients d'on venen. Estic convençut que amb el temps ho faran, com altres (ha posat el nom de Yan Couto) que també han tingut el seu procés i ara estan al màxim nivell", ha finalitzat.