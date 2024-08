Desmunten gairebé mig equip titular del Girona

El lateral brasiler Yan Couto, el central català Eric Garcia, el migcampista tarragoní Aleix Garcia, l'extrem brasiler Savinho i ara el davanter ucraïnès Artem Dovbyk. Gairebé mig equip titular del millor Girona de la història ja ha passat a millor vida, garantit el traspàs del pitxitxi de la Lliga, autor de vint-i-quatre gols, a la Roma. Les xifres del seu adéu són de rècord, tal com ho van ser les de la seva arribada: si en el seu moment va ser el fitxatge més car mai fet pel club, que va invertir 7,75 milions pel 70% dels seus drets, s'ha convertit en la venda més elevada, i els de Montilivi s'asseguren arribar als 40 milions que volien, entre el fix (34), les variables (5), i una part perdonada pel mateix futbolista. La Cadena Ser va avançar que el Girona també s'havia apoderat d'un 10% més dels drets del jugador, així que finalment seran uns 32 milions els quals entraran a la caixa, significant el 80% de l'operació. La resta, cap al Midtjylland danès.

Un mal espectacle

L'operació ha estat un xou, desenvolupat en una guerra de pressions en les darreres hores que ha convertit el final en inevitable. Després de negociar i pactar amb l'Atlètic de Madrid, la setmana passada, el seu traspàs, el representant de l'ucraïnès va fer-se enrere, parlant malament dels matalassers i iniciant converses amb el club italià. Oleksiy Lundovsky, l'agent en qüestió, de qui sobrevola que va estripar-ho tot per un tema de comissions, ja va penjar una samarreta de la Roma i el nom de Dovbyk, un cop confirmat l'acord, dimecres a la nit. Van ser vint-i-quatre hores frenètiques, des que una delegació italiana, encapçalada pel seu director esportiu viatgés fins a Catalunya per reunir-se amb el futbolista i Quique Cárcel, per separat. Dimarts a la nit, sopar de germanor entre Dovbyk i l'agent i la Roma. Amb imatges a les xarxes socials, mentre el Girona es remetia als 40 milions que volia rebre i rebutjava ofertes inferiors. Tampoc se'n va estar, un cop acordat el traspàs, de permetre la publicació d'una imatge en què es podia veure el futbolista i l'agent, com dos nou-rics, viatjant aquest dijous cap a Roma en un vol privat. Les formes, qüestionables.

Dimecres al matí, els gironins feien força alineant l'ucraïnès en l'amistós contra el Tolosa. Res de regalar-lo, res de compliments. Va causar efecte, esclar, perquè els italians van apujar les xifres, culminant els desitjos blanc-i-vermells, que s'estan sabent moure bé en aquest mercat d'estiu, pel que fa a les vendes. Aleix Garcia ja va deixar un bon pessic marxant al Bayer Leverkusen, una xifra de 18 milions d'euros molt benvinguda. La més alta de totes fins que Dovbyk, el mateix que ha foradat les porteries de tots els equips de la Lliga espanyola, ha situat el llistó en 40. Gens acostumat a tenir tants diners, la feina de qui és director esportiu a Montilivi des de fa una dècada serà trobar les peces adequades que assegurin rendiment davant l'allau de baixes clau en l'alineació. Cinc futbolistes de pes, als quals es podrien sumar Miguel Gutiérrez i Viktor Tsygankov. La Champions està deixant un forat a la plantilla.

Dovbyk, ja en terres italianes, on va ser rebut per un nombrós grup d'aficionats italians a l'aeroport, que l'aclamaven com a l'ídol que volen que sigui, serà recordat com el davanter que va trencar una hegemonia de quinze anys sense que cap futbolista del Barça o del Madrid fos el màxim golejador de la categoria. Signa per cinc temporades, cobrarà molt més, però jugarà l'Europa League i no la Lliga de Campions. Una decisió estranya, en l'aspecte esportiu, tenint en compte els pretendents i les expectatives. Però més estrany serà veure el Girona sense Couto, Eric, Aleix, Savinho i Dovbyk. Ja ho deia Míchel, "em fa pena que l'any s'acabi". Totalment cert, de la mateixa manera que el Girona se'n sortirà, perquè tots els clubs ho fan. Però aquell Girona ja no tornarà a existir. I era preciós.

Una plantilla molt incompleta

Més que mai, Quique Cárcel s'haurà d'espavilar per trobar el golejador que Míchel necessita. Ho farà amb un munt de calés a la butxaca, però també amb l'aspecte negatiu que els clubs rivals ho saben i jugaran amb aquesta carta a favor seu. Abel Ruiz, el primer davanter nou que ha aterrat a Montilivi, no té aquesta mena de perfil. Té altres particularitats, i bones, però no compleix amb la funció de davanter rematador que assegurava Dovbyk. Ara com ara, al vestidor, tan sols Cristhian Stuani defensa un perfil d'aquest tipus.

Però a aquesta plantilla li falten moltes més coses. Tampoc no s'ha trobat encara un substitut per Aleix Garcia, i la sorra cau d'un rellotge quan falten dues setmanes per debutar a la Lliga, en què visitarà el Benito Villamarín. Couto tampoc no té qui li faci ombra, i les úniques peces amb les quals s'ha de conformar Míchel permeten tancar l'eix defensiu (Krejci i Francés), oxigenar la zona d'interiors (Van de Beek i Misehouy), donar amplitud a les bandes (Bryan Gil) i un segon punta més treballador que destinat a fer celebracions de gol (Abel Ruiz).

Sis cares noves que, com a mínim, s'haurien de multiplicar tenint en compte que falta algú a la porteria per lluitar amb Gazzaniga per la titularitat, potenciar els laterals i més si Miguel Gutiérrez fa les maletes, perquè potser falten titulars, però és que tampoc no hi ha relleus consistents de garanties més enllà de Valery, l'etern comodí, disposar de migcentres que facin oblidar Aleix i permetin que Yangel -que sovint es lesiona- i Iván Martín, puguin respirar de tant en tant; i potenciar la línia ofensiva d'un equip que potser perd a Tsygankov i que ja ha perdut 33 gols entre Artem Dovbyk i Savinho.