Dovbyk: "El Girona és un club petit d’Espanya; el Roma una entitat molt important amb una gran història"

Artem Dovbyk és d'ahir a Roma i des d'avui nou jugador del Roma. L'acord pel traspàs del davanter deixarà 32 milions d'euros al Girona i un petit percentatge d'una futura venda. Mentrestant, el davanter ucraïnès ha parlat per primera vegada de tot plegat als mitjans oficials del club.

«La temporada passada va ser fantàstica per mi, però també pel Girona que va aconsguir el bitllet a la Champions per primer cop. Enyoraré l’equip, però, per mi, havia arribat el moment de fer un pas endavant», explicava Dovbyk en declaracions als mitjans oficials del club. L’ucraïnès parlava també de la diferència de pressió que es trobarà a Roma respecte a Girona. «Serà diferent. El Girona és un club petit d’Espanya, el Roma és una entitat molt important amb una gran història. No puc dir que serà el mateix. Sé que hi haurà molta pressió sobre meu, però el futbol sense pressió, no és futbol», deia.

Dovbyk argumentava també els motius pels quals havia triat el Roma per davant d’altres pretendents. «Perquè és un dels millors clubs d’Itàlia, amb un projecte que considero important i en el qual crec molt. Espero que aconseguirem fer quelcom interessant aquesta temporada», deia Dovbyk, que revelava també que havia estat en contacte amb Dan i Ryan Friedkin, propietaris del Roma. «No havia parlat mai amb el president abans d’un traspàs. Tot això, m’ha convençut de venir aquí. Els hi he d’agrair molt a la família Friedkin».

«Toc-toc. Hola, som el Girona i estem interessats en el vostre jugador». Aquest estiu, la reacció immediata dels directors esportius de clubs amb jugadors pretesos pel Girona és de somriure murri per, després, fregar-se les mans. El món del futbol és del tot conscient del salt de qualitat econòmic que ha fet el conjunt gironí amb la classificació per a la Champions League. A més a més, els traspassos d’Aleix Garcia, Pau Víctor i Artem Dovbyk han fet entrar una cascada de milions a Montilivi mai vista i que fa marejar. És per això, que el Girona es troba ara que els clubs l’esperen i que al mínim interès per alguns dels seus jugadors, de seguida li demanen xifres molt elevades. Passa amb Aimar Oroz (Osasuna), amb Javi Guerra (València ) i amb d’altres que, encara, no han transcendit. És aquí on Quique Cárcel tindrà feina a tenir cintura i a multiplicar encara més la seva capacitat negociadora per trobar les peces, moltes, que necessita Míchel per completar la plantilla. Les baixes de Couto, Savinho, Aleix Garcia i Dovbyk, a més a més, dels reforços que calen per desdoblar posicions i apuntalar l’equip obliguen Cárcel a un esforç extra a l’hora d’encertar i fer-ho a un preu raonable.