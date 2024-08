Dovbyk ja és del Roma

Artem Dovbyk ja és història del Girona. Ho serà per sempre més gràcies al rendiment brillant que va oferir la temporada passada, 24 gols que li van valer el pitxitxi, però ja no tornarà a vestir la samarreta blanc-i-vermella. El serial vivia els darrers capítols des de feia un parell dies arran de l'acord a què van arribar Girona i Roma pel traspàs del jugador a canvi dels quaranta milions de la clàusula de rescissió, entre fixos i variables. D'aquesta manera, el Girona es garanteix 32 milions pel 80% dels drets del jugador que tenia. Dovbyk ja ha estat anunciat com a nou jugador del Roma, amb el qual lluirà el dorsal 11.