El Girona s'assembla al que va ser i guanya al Nàpols (0-2)

Tan bon punt va veure entrar la pilota a dins de la porteria de Meret, va deixar anar tota la ràbia acumulada. Empenyent el puny, que a saber el que ha hagut de suportar al llarg d'un període de temps minúscul per alguns, etern per a Van de Beek. Va cridar l'holandès, desfogant-se de fantasmes passats, obrint llum a l'esperança d'un futur que a Montilivi hauria de ser millor. O això pretén, esclar, perquè poques vegades es pot posar la mà al foc per res.

Atent a un mal inici del joc del porter rival, va tenir la sang freda per retallar-lo quan intentava reaccionar i encara va conservar la paciència mentre un altre contrari lliscava, incapaç de pispar-li el premi. No va ser gran cosa, el fet en si. Una acció fugaç enmig de noranta minuts que ja van evidenciar la versió més semblant a la del Girona del que portem d'estiu. Però per a Van de Beek va significar alliberar-lo de les cadenes que l'oprimien. Amb un dels gols que va derrotar al Nàpols (0-2) en la primera victòria gironina de la pretemporada, l'holandès va créixer.

Ho va fer tot l'equip, de fet. O com a mínim els que hi eren, absents Tsygankov, Krejci, Solís i Misehouy, amb problemes físics més o menys rellevants. Es van estalviar la pedregada que va caure i que va deixar-ho tot xop, però també l'oportunitat de sentir-se còmodes després d'uns dies amb més interrogants que certeses. Si en els amistosos previs havien pecat de perdre més pilotes que de costum al mig del camp, s'havien mostrat vulnerables en les transicions i no havien acabat de generar la productivitat ofensiva que se'ls pressuposa, jugant amb una ganyota i rodant-se a disgust, com si l'allau de baixes els hagués deixat desubicats, el viatge a Castel di Sangro -una odissea que donaria per un article-, va permetre refrescar l'estil fent un pas endavant.

Els de Míchel van concedir poques ocasions, fixat de meravella Kvaratskhelia, el màxim perill dels de Conte, i en van generar unes quantes, salvades per un Meret turmentat per l'errada del gol. Amb Portu de punta, Bryan Gil a la dreta i Valery, el primer que ho va intentar, a l'esquerra. Amb Van de Beek despenjant-se cap amunt, cobert pels pulmons de Yangel Herrera i l'habilitat d'Iván Martín, els quals eren protegits per la solvència d'Arnau, Francés -va completar uns minuts exquisits-, David López i Blind. Gazzaniga, superada l'expulsió del dia del Tolosa, sota els pals. Un onze força titular, a aquestes altures.

L'electricitat d'Almena

Míchel va decidir que al descans no calien canvis. Gazzaniga va aparèixer per frustrar una ocasió d'Anguissa, mentre els blanc-i-vermells tocaven i tocaven, sentint-se a gust. Gil va deixar detalls interessants, filtrant pilotes amb malícia. De l'estil del nano del planter que més està brillant, Iker Almena: no havien passat ni cent vuitanta segons de la seva entrada que ja havia deixat constància del seu talent, plantant sol a Portu, sense punteria. Un pal de Rrahmani va ser l'únic ensurt, abans que Toni Villa ho rematés.