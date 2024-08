Oriol Romeu, el migcampista que Míchel i Cárcel volien

Des del seu debut oficial vestint la samarreta blanc-i-vermella, un 3 de setembre de 2022 a Mallorca, ja es va poder comprovar que Oriol Romeu, a Montilivi, seria diferencial. L'impacte que va tenir el migcampista d'Ulldecona va ser immediat, gairebé sense haver de necessitar ni temps d'adaptació per encaixar dins del pentagrama de Míchel Sánchez, un entrenador que ja va deixar clar que el buscaria si els astres li ho permetien, quan el va perdre a final de temporada, destí a un Barça on pretenia fer les paus després de no haver-hi pogut triomfar anys enrere. Míchel ha complert la seva paraula, de la mateixa manera que ho ha fet Quique Cárcel, que mai no li va tancar les portes al seu retorn, sinó tot el contrari. I Romeu, que en cap moment no s'ha penedit de marxar perquè el retorn a Barcelona era una oportunitat irrebutjable, agraït per una etapa de la seva vida en què va ser feliç, la d'un Girona que, sorprenentment, no el va trobar a faltar en el millor any de la seva vida, reprèn la seva història amb un equip que aquest curs disputarà la Lliga de Campions. I tothom encantat.

L'operació, pel que fa a l'aspecte econòmic, és digna de treure's el barret. El Girona va pagar-ne una mica més de cinc milions al Southampton l'estiu de l'ascens a Primera i l'any passat se'n va desfer per gairebé tres i mig. Això, tenint en compte que pel caixet del futbolista, va signar amb un salari més petit de l'habitual, amb la promesa verbal que el deixarien marxar en condicions acceptables si algun peix gros el venia a buscar. Dit i fet. Ara, Romeu es converteix en el setè reforç dels gironins, en qualitat de cedit, afegint-se a Ladislav Krejci, Abel Ruiz, Donny Van de Beek, Gabriel Misehouy, Bryan Gil i Alejandro Francés.

I pel que fa a l'apartat purament esportiu, creuant els dits esperant que els problemes físics que Romeu va tenir el curs passat de blaugrana no siguin un costum, el tracte també és impecable. El Girona, amb la seva presència, es garanteix un futbolista amb l'experiència suficient per moure's per Europa amb certa tranquil·litat. Romeu, encara que molts no ho recordin perquè no va tenir un paper protagonista, és campió de la Champions. Va ser-ho amb el Chelsea, el 2012. A les ordres de Míchel, en el primer curs com a gironí, va ser clau en la permanència a l'elit, disputant 34 partits (tots, com a titular) i 3.042 minuts. La brillant actuació va ser suficient per cridar l'atenció de Xavi, que el va reclutar per al seu projecte, encara que fos com a sisena opció i perquè les cinc primeres no es van poder tancar.

Es dona la curiositat que, en aquell curs 2022-23, a Montilivi, la parella de pivots va ser la formada per Oriol Romeu i Aleix Garcia. L'estiu passat, amb l'adéu de Romeu, va ser l'ara futbolista del Bayer Leverkusen qui va assumir els galons del seu amic, que aquest 2024 li agafarà el testimoni. Fet expressament, és possible que no hagués sortit tan bé.

Credibilitat als despatxos

El pànic que podria sorgir per les fugues de cinc peces clau com són Yan Couto, Eric Garcia, Aleix Garcia, Savinho i Dovbyk no queda dissipat del tot, però sí que l'àrea esportiva guanya credibilitat amb aquest moviment, independent a altres altes que puguin produir-se al mig, com Javi Guerra (València). L'equip s'assegura una arribada de primer nivell, que econòmicament no suposa un gran esforç, i que permet que la resta de peces que s'han de tancar no quedin alterades pels números. El Girona anunciava el comiat de Dovbyk a primera hora de la tarda del divendres i Romeu abandonava la concentració del Barça, als Estats Units, en plena nit, hora catalana, per arribar dissabte al matí a terres locals i acabar de tancar els serrells que falten perquè el seu fitxatge sigui una realitat. De la tristesa per la marxa d'un golejador a la il·lusió per la benvinguda a un migcampista majúscul.

És cert, però, que Romeu haurà de recuperar finesa i confiança, dos elements perduts en un any complicat, on tot el que li podia haver anat malament, li va anar pitjor. Va començar sent titular en la pretemporada, però errors puntuals en moments delicats i un context que mai no va contribuir al fet de mostrar la seva millor versió, van anar-lo arraconant, sense opció a alçar la veu. Va ser insistent, revelant-se contra la lògica, que el convidava a llançar la tovallola, arriscant amb un físic cada cop més minvat, amb un genoll dret que li demanava pauses constantment, competint amb molèsties per no perdre del tot el tren. No va haver-hi res a fer i desitja tornar a sentir-se important, però el seu rol és una incògnita.

La sacsejada a la banqueta, acomiadat Xavi, fitxat Hansi Flick, tan sols va ajornar momentàniament el que totes les parts ja havien treballat en silenci: el fitxatge d'Oriol Romeu pel Girona, una notícia que hauria de ser oficial en les pròximes hores, un cop el futbolista passi les revisions corresponents i ambdós clubs lliguin la paperassa.

Serà el 15 d'agost, un dia que per a la majoria és festiu, quan el Girona es posi a treballar de veritat, amb el seu debut a la Lliga. Amb Oriol Romeu, el migcampista d'Ulldecona, formant part d'una plantilla que encara cal perfilar més, però que amb el reforç del futbolista català, és molt millor del que era fins ara.

