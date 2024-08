Savinho: «Vull donar continuïtat al que vaig fer al Girona»

Els aficionats del Girona, i els amants del futbol en general, tindran un ull al Manchester City aquesta temporada. Veure com li va a un dels millors jugadors que ha passat mai per Montilivi i a una de les sensacions de la Lliga el curs passat, com va ser Savinho, és un al·licient per anar seguint els partits del City. El conjunt anglès va tornar ahir dels Estats Units i avui començarà a preparar el partit de la FA Cup contra el Manchester United de dissabte. Qui sap si pot ser l’estrena citizen de Savinho, que també avui ha estat presentat a l’Ettihad. «Confio en la fe que té en mi Guardiola, tot i que encara no ens hem assegut a parlar. Espero repartir moltes assistències a Haaland i a la resta de companys. Estic ansiós per donar continuïtat a tot al que vaig fer al Girona», deia Savinho que lluirà el dorsal 26.

L’extrem, que es va convertir en internacional absolut pel Brasil durant l’etapa al Girona, parlava de què va suposar el pas per Montilivi. «A Girona vaig guanyar-me la confiança del meu equip i, a partir d’aquí, es va construir tot», deia un Savinho que revelava que jugar al City i a la Premier, i més a les ordres d’un tècnic com Guardiola, era un somni que tenia «de petit». En aquest sentit, també va recordar la seva infància a la granja de vaques que la família té a Sao Mateus on fan llet i rodeos. «Vaig créixer munyint vaques i, tot i que jugava a futbol, mai vaig pensar que arribaria aquí. Sóc molt humil», deia.