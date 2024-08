El Girona cerca mitja dotzena més de fitxatges, pel cap baix

Oriol Romeu i el Girona ho tenen tot acordat per segellar un retorn que només resta pendent d’alguns serrells amb el Barça, com ara acabar de polir l’import de l’opció de compra. El d’Ulldecona tornarà a vestir de blanc-i-vermell un any després de fitxar pel Barça a canvi de 3’4 milions d’euros. Ho farà, en principi, en qualitat de cedit i avui mateix hauria de ser anunciat oficialment per integrar-se a les ordres de Míchel com més aviat millor. L’arribada de Romeu es convertirà en el setè fitxatge del Girona que abans ha incorporat Krejci (Sparta Praga), Francés (Saragossa), Van de Beek (Manchester United), Misehouy (Ajax B), Bryan Gil (Tottenham) i Abel Ruiz (Braga). La porta d’entrada, tanmateix, continua oberta de bat a bat i són moltes les peces que encara han d’arribar. Pel cap baix, podríem parlar de mitja dotzena o més. I vés que no s’apugin encara més les necessitats si hi ha alguna sortida més d’un jugador important tipus Miguel Gutiérrez o Tsygankov.

Amb Romeu imminent, el Girona guanya un efectiu en una zona on, arran de l’adéu d’Aleix Garcia, tan sols hi tenia Yangel Herrera i Iván Martín, a més a més del lesionat Jhon Solís. És per això que el club té la intenció de reforçar-la amb un altre jugador d’un perfil diferent del de Romeu, que tingui més recorregut i arribada. Aquí hi encaixaria Javi Guerra (València), per qui les darreres hores l’Atlètic de Madrid sembla haver agafat avantatge. A partir d’aquí, les intencions del club són força clares pel que fa a la davantera, on cal un nou específic que ocupi el buit deixat per Dovbyk i completi la línia amb Portu, Abel Ruiz i Stuani. També a la porteria, on se cerca un perfil jove amb capacitat de començar el joc amb els peus, que competeixi amb Gazzaniga i Juan Carlos. Sergi Puig, fitxat del Sestao de Primera RFEF pel filial, en principi, no pot pujar i baixar per edat.

Com ha anat repetint Quique Cárcel durant les presentacions que s’han fet fins ara, tenir una edat que permeti créixer dins del projecte és un dels requisits que s’ha marcat el Girona a l’hora de fer fitxatges. Aquí, hi encaixen Krejci, Francés, Abel Ruiz , Misehouy. També Bryan Gil, que ha arribat cedit amb una opció de compra en cas que la cosa anés bé i el club se’l volgués quedar en propietat. A partir d’aquí, el club continua regirant el mercat per trobar les peces que manquen per completar el trencaclosques. Sense Savinho ni Couto, i pendents que ningú vingui a buscar Tsygankov, a Montilivi es busca més desequilibri per les bandes. Ha aterrat Bryan Gil, però la idea és que n’arribin un o dos més. Ez Abde (Betis) agrada molt però l’operació no és fàcil.

Qui també és a la llista, segons Frabrizio Romano, és el colombià, Yaser Asprilla, de només vint anys i que ve d’enlluernar a la Championship (segona divisió anglesa) amb el Wattford. Rennes, Leicester i Porto són els rivals del Girona per Asprilla. L’andalús del Bayer de Munic, Brian Zaragoza, també és a l’agenda, tot i que sembla que és més a prop València. Ofensivament, encara hi podria haver lloc per un mitjapunta clàssic. Una figura tipus Borja García o Pablo Torre, que ja no són a la plantilla.

Per acabar, sense Couto i amb Èric Garcia al Barça, cal també un lateral dret. En aquest sentit, des de Montilivi no s’ha pas perdut l’esperança de poder tornar a comptar amb Èric Garcia. La lesió greu de Ronald Araújo complica que el Barça el deixi sortir, però el Girona -que té alternatives- estaria disposat a esperar el que faci falta.