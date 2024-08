Oriol Romeu comença la segona etapa al Girona

Dimarts al matí, ja se'l veurà entrenant pels nous camps d'entrenament de Vilablareix. Un lloc que no coneix, perquè fa un estiu, quan es va acomiadar, el Girona encara treballava al PGA de Caldes de Malavella. Però serà a Vilablareix on es vesteixi novament de curt, amb l'escut blanc-i-vermell al cor, disposat a afrontar la segona etapa d'una història que en el seu moment va ser molt intensa, sí, però també molt curta.

El Girona i Oriol Romeu, Oriol Romeu i el Girona, van anunciar el préstec del migcampista d'Ulldecona per una temporada. Una cessió simple en què totes les parts surten guanyant. El club, perquè disposa d'una peça més en la rotació de Míchel, un tècnic que mai no ha amagat l'estima, el desig i, per què no dir-ho, també la necessitat, de tornar a comptar amb un futbolista que va ser decisiu en la primera permanència a l'elit del seu mandat.

Pel futbolista, també és reconfortant. Romeu va quedar meravellat de la seva estada a Montilivi, i, amb l'aparador de la Lliga de Campions ben present, sabent que a Barcelona el seu lloc està a la banqueta, no va costar gaire seduir-lo. De fet, va abandonar la concentració blaugrana a correcuita, de seguida que tot va començar a preparar-se de veritat per al desenllaç final.

I el Barça, que no hi comptava, es treu de sobre una mica de límit salarial, a veure si d'aquesta manera els números costen una mica menys de sortir. Necessitaran força més que Oriol Romeu, però.

La relació Barça-Girona

Aquesta és la segona operació entre el Barça i el Girona del qual portem d'estiu, després del traspàs de Pau Víctor. Qui sap si serà l'última, tenint en compte que Míchel encara no ha oblidat el carisma d'Eric Garcia.

Romeu, que va competir la temporada passada amb problemes constants al genoll dret, va passar la revisió mèdica sense ensurts per convertir-se en la setena cara nova de l'estiu i reforçarà un mig del camp que ha perdut pes amb la sortida d'Aleix Garcia, però que manté Iván Martín i Yangel Herrera com a principals estendards. Jhon Solís, ara lesionat, també hauria de sumar a la causa quan es recuperi. El colombià va ser una de les apostes fortes de Quique Cárcel, el qual va invertir uns sis milions d'euros per un futbolista que, més enllà de la seva joventut i algun detall interessant, no ha disposat del temps necessari per presentar una candidatura real. Míchel sempre va destacar que el futbolista estava en fase d'aprenentatge i en creixement, però aquest any se li demanaran més fets que en el passat dins del terreny de joc.

El tècnic madrileny també compta amb la polivalència d'Arnau, que aquest estiu està fent de pivot, i David López, per moments puntuals, i per zones interiors més avançades amb Van de Beek i Misehouy, dos dels fitxatges tancats. Míchel, però, demana més peces per estar tranquil del tot i el club ha tingut converses amb Javi Guerra (València), Aimar Oroz (Osasuna) i Sergi Roberto (exBarça i ara lliure de contracte).