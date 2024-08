El compromís il·limitat de Misehouy i Van de Beek al Girona

Parlar del Girona aquest any és fer-ho dels Països Baixos. A Montilivi, a la figura de Daley Blind, format a l'Ajax, s'hi han sumat dos noms propis més, també sorgits de l'escola del club més potent del país: Donny Van de Beek i Gabriel Misehouy, presentats aquest migdia a Montilivi. Del primer, 27 anys, autor del gol que va obrir la victòria contra el Nàpols el passat de cap de setmana, hi ha moltes expectatives posades. Qui no recorda aquella nit al Bernabéu del 2019, que el va col·locar a totes les portades dels diferents mitjans de comunicació d'arreu del món. El volien el Barça i el Madrid, però va acabar al Manchester United. Llavors, va arribar el pas enrere. Les lesions, els mals moments. Els que desitja oblidar en aquesta etapa al Girona, amb qui s'ha compromès fins al 2028.

L'entitat gironina s'ha curat en salut, econòmicament parlant. Van de Beek és una aposta, sí, però si no surt bé, no arrossegarà gaires conseqüències: ha costat mig milió d'euros, amb unes variables senzilles d'executar que s'enfilen als cinc milions, i d'altres més complicades, lligades a un rendiment individual que significarà bones notícies, que poden deixar el traspàs en quinze milions. Aquesta quantitat el convertiria en el futbolista més car de la història del club, però també voldrà dir que el seu nivell ha estat superlatiu. I segurament compensa.

"És un futbolista molt conegut. Volem que sigui ell, el mateix que va enlluernar Europa. Nosaltres estem il·lusionats", l'ha presentat el president Delfí Geli. El director esportiu, Quique Cárcel, també ha ensenyat la seva alegria per haver signat a un futbolista diferent. "Dins d'un ambient de vestidor tan bo i un entrenador que sap com esprémer el suc, estar aquí li pot anar bé". "Aterro amb una confiança il·limitada", ha manifestat el protagonista.

Aquest no és el primer cop que el Girona s'interessa per Van de Beek, molt agraït per l'oportunitat que se li presenta. "Aquí es practica un bon futbol i estic segur que encaixaré", ha dit l'holandès, que ha continuat expressant que "jugar la Champions és fantàstic, però no és la raó principal. Vinc perquè crec que estar aquí és un gran pas per a mi". Un dels companys amb qui més va parlar abans de signar és Blind. "M'ha explicat l'estil i la manera de fer del col·lectiu, i veig que la idea és la mateixa que la meva. A més, he vist molts partits de l'any passat i ja tinc clar què s'ha de fer. L'equip va posar les coses molt difícils a conjunts molt forts i estic convençut que ho podem repetir. Recordo especialment la victòria contra el Barça a Montjuïc".

També ha explicat quina és la raó que l'ha impulsat a piular en català a les xarxes socials. "L'intentaré aprendre, sí. Perquè és important per a la història del club i la ciutat. I m'anirà bé per comunicar-me amb la gent. Serà complicat, però ho intentaré", ha respost, entre rialles. "El Girona és un punt d'inflexió, on puc començar de nou. El projecte em sembla molt potent i serà un gran repte per a mi. Espero estar al cent per cent com més aviat millor. Estic entrenant dur, per adaptar-me als automatismes grupals, i els amistosos m'estan anant bé". Respecte al seu apartat golejador, ha comentat que "marcar sempre és important, però no és el més rellevant. Vull posar el meu gra de sorra, sigui assistint o estant a prop de l'àrea".

L'aposta pels joves

Misehouy, divuit anys, migcampista, ha arribat lliure i signa fins al 2028. "El Girona va fer una temporada excel·lent i el seu estil s'adapta a les meves característiques. Espero convertir-me en un gran jugador i sé que en aquest club s'aposta per la gent jove", ha confessat el futbolista, enlluernat, com la majoria dels seus companys, amb la possibilitat de jugar la Lliga de Campions. "Jugar-la és un gran estímul, però hauria vingut aquí de totes maneres".

"Em sento més còmode situant-me en posicions ofensives", raona el jugador, feliç per viure una primera vegada. "M'haig d'acostumar a la calor i a l'idioma, ja estic aprenent castellà. Però m'estan posant fàcil l'adaptació", ha dit, entre rialles. Pel que fa al joc, amb Míchel "hem parlat molt i ha detectat de pressa els punts en què necessito millorar. El meu treball defensiu, per exemple". Misehouy es marca "jugar tots els minuts possibles i créixer. Perquè així em convertiré en un futbolista més complet".

Quique Cárcel, per descomptat, ja el coneixia. "Des de fa un parell d'anys. M'agrada molt perquè té un talent especial. Pot jugar de mitjapunta, d'interior o a la banda, però necessita el seu temps", ha desenvolupat, abans de treure-li pressió en el lògic procés de maduració futbolística que necessita. "No ve a substituir ningú, no és el nou Savinho. S'ha d'adaptar i conèixer el joc de l'equip, però estic segur que aportarà un gran nivell". El mateix Misehouy, de fet, ha posat d'exemple el pas del brasiler per Montilivi, on va arribar sent un desconegut i s'ha convertit en una estrella que ara es jugarà la titularitat al Manchester City de Pep Guardiola. L'holandès somia a tenir un protagonisme semblant.

Cárcel també ha expressat una curta opinió sobre la cessió d'Oriol Romeu. "Sempre hem sigut molt clars, volíem que tornés si podia. I així ha sigut. Ens aporta uns valors molt importants dins del vestidor", ha finalitzat.