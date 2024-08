Van de Beek s'engresca amb el català: "Intentaré aprendre'l. Serà difícil, però ho intentaré"

El passat diumenge, després del partit Nàpols-Girona, Donny Van de Beek, autor d'un dels gols de la victòria blanc-i-vermella (0-2), piulava a les seves xarxes socials: "Gran partit ahir a Itàlia. Molt feliç pel meu primer gol amb el Club". Aquell post, amb tan sols un parell de frases en català, no va trigar a omplir-se de comentaris que lloaven el desvergonyiment amb la llengua del jugador dels Països Baixos.

Aquest dimarts, en la seva presentació oficial, Van de Beek ha explicat la raó que el va impulsar a piular en català: “El català és part de la història del club. Intentaré aprendre la llengua per millorar la meva comunicació amb l’afició i els companys. Serà difícil, però ho intentaré”. Les seves declaracions s'han viralitzat ràpidament a les xarxes socials.

Més enllà de la llengua, el nou jugador ha assegurat que el Girona és "un punt d'inflexió, on puc començar de nou. El projecte em sembla molt potent i serà un gran repte per a mi. Espero estar al cent per cent com més aviat millor. Estic entrenant dur, per adaptar-me als automatismes grupals, i els amistosos m'estan anant bé".

Hores després de la seva presentació, Van de Beek tornava a atrevir-se amb el català en un nou post: "Amb ganes de veure-us, afició!"