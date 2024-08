La declaració d'amor d'Oriol Romeu: «Tornar al Girona significa felicitat»

Ho diu amb un somriure d'orella a orella. I transmet sinceritat. «Potser la paraula que descriu què significa retornar al Girona és felicitat». Són paraules d'Oriol Romeu, el migcampista d'Ulldecona que comença la seva segona etapa al club blanc-i-vermell a préstec del Barça, a on va marxar l'estiu passat després de brillar amb molta força en el seu debut amb els de Míchel. «El fet de poder retrobar-me amb grans amics, companys i treballadors que tenim al club és una alegria immensa», exposa, en una entrevista difosa als mitjans oficials de l'entitat hores abans d'emprendre volada cap a Anglaterra. En principi, la intenció de l'entitat és presentar-lo dilluns a l'estadi de Montilivi.

«A tot això, s'afegeix que tenim una temporada molt bonica, històrica i il·lusionant al davant. Tinc moltes ganes d'aportar, des del minut u, i que tots ho puguem gaudir moltíssim», confessa Romeu, que també parla de la gesta aconseguida durant la seva absència. «Ho vaig viure des de fora, però com un aficionat més, intentant que els companys que tenia aquí continuessin fent el joc que estaven fent. La veritat és que crec que vaig mirar pràcticament tots els partits i va fer goig comprovar el nivell de l'equip. Va tenir constància i continuïtat, en la seva manera de plantejar el futbol, i els resultats no van ser casualitat, ni de bon tros. La temporada va ser històrica i esperem estar a l'altura».

Clàusula de la por

Dos dels partits els va veure en directe. Concretament, el doblet de 2-4 i 4-2 que els de Míchel van fer-li al Barça, que aquest estiu, com va fer amb Pablo Torre -no amb Eric Garcia, per falta de temps, ja que el seu contracte es va tancar poques hores abans d'acabar el mercat-, li ha posat la clàusula de la por; amb la qual cosa Oriol Romeu no podrà participar en cap dels dos derbis catalans. «El fet d'entrar a la Champions és un repte molt gran: hi ha molta més demanda de partits i viatges. Vulguis o no, l'exigència és molt alta. Però com a club penso que estem preparats per a poder fer front a tot el que ens ve. Hem de tenir paciència, conèixer la categoria i intentar competir el millor possible», recepta el d'Ulldecona.

«No deixa de ser un premi que arriba per la gran temporada que es va fer l'any passat i ara cal continuar somiant i fent història», accentua, abans de centrar-se en el més important. «Volem començar bé la Lliga i en això estem treballant. Encara queden amistosos per posar en pràctica la feina. La Lliga determina a final de curs a quin nivell has estat i aquest serà el nostre focus principal». Declaracions d'un home que coneix bé el significat de la paraula esforç.