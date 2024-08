EIs maldecaps de l’Ajuntament amb la Champions

A Girona estan encantats amb el fet de disputar la Champions League per primera vegada en els noranta-quatre anys d’història del club. Somien en què arribi el dia. Fantasiegen en escoltar l’himne, que ja va omplir d’emotivitat Montilivi, la tarda de la golejada contra el Barça que confirmava la classificació, i la plaça del Vi, durant les celebracions. Però a banda de l’alegria també hi ha espai per la preocupació. Perquè logísticament no hi ha marge per a l’error i no hi ha precedents ni bancs de proves. La part esportiva queda al marge, conscients tots plegats que l’experiència és per a gaudir-la, més enllà de l’esperit guanyador d’un vestidor que no hi té res a perdre en una competició en què no passa res si no arriba gaire lluny. Els problemes són més amunt. En els despatxos del club, pel que fa a tenir-ho tot lligat en el fet de complir la normativa que faci apte Montilivi i per no danyar més l’esperit d’uns abonats que ja pateixen bastant sabent que no podran viure tots els partits en directe, perquè els que manen no s’han espavilat prou per tirar endavant unes obres que clamen al cel; però en els òrgans de poder de l’Ajuntament també, capficats a trobar la manera d’encertar-la pel que fa als protocols de seguretat de l’afició visitant els dies de partit a l’estadi. Com s’ho farà Girona per rebre els estrangers? Quin dispositiu es muntarà, a la ciutat? Hi ha la possibilitat que alguns esbojarrats, tips d’alcohol i mig inconscients, destrossin el mobiliari urbà o causin aldarulls? Hi haurà efectius suficients per tenir-ho tot sota control?.

El Girona, en aquest sentit, ho té un xic més fàcil. En temes de seguretat, la UEFA envia un protocol molt clar que cal seguir al peu de la lletra. Així que tan sols es tracta d’executar-lo. Destinant més o menys recursos, fent més o menys hores, l’ha de complir com sigui. I en això treballa, esclar. Per garantir que els controls es compleixin i que l’aficionat blanc-i-vermell se senti segur a casa seva, com no pot ser de cap altra manera. Decidit que finalment el gran trofeu europeu es disputarà a Montilivi i no a Barcelona, l’aforament va quedar establert en 9.721 persones, repartides de la següent manera: 6.000 socis, 1.500 entrades per a compromisos del Girona, 1.300 entrades per a compromisos de la UEFA, 700 aficionats visitants i 221 mitjans de comunicació. El repartiment entre els socis ja s’ha efectuat i ara tan sols falta esperar al sorteig de la Lliga de Campions, que tindrà lloc el 29 d’agost a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa), en horari encara per confirmar. Aquell mateix dia, a les 19 hores, hi haurà un Girona-Osasuna a l’estadi que el club ha demanat canviar, per si de cas coincideixen les dues coses a la vegada. I és que el sorteig de la Champions potser només és un cop a la vida i es volen posar tots els esforços.

Per a l’Ajuntament, però, les coses no són tan senzilles. Sí que és veritat que el fet que el Girona hagi disputat quatre anys la Primera Divisió comporta que ja ha hagut de respondre a situacions abans desconegudes. No és la Champions, però al llarg d’aquest temps ha fet front a episodis difícils de gestionar, com són sempre les visites del Barça i del Madrid, especialment la del 2017, la de la Diada de Sant Narcís, posterior al conflicte polític que es va viure a Catalunya, referèndum, porres i urnes incloses, i la presència frustrada de Carles Puigdemont a la llotja de l’estadi, perquè era pel camí de l’exili. El debut a l’elit, uns mesos abans, també va coincidir amb l’atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona, un fet que va provocar un addicional de tensió, pel focus d’interès que representava aquell Girona-Atlètic de Madrid.

Converses amb Vila-real

La presència de l’equip de futbol a la Lliga de Campions, provocarà que el consistori multipliqui la seva atenció els dies abans i posteriors a cada partit, un total de quatre com a mínim, que els de Míchel juguin a Montilivi. Perquè l’arribada de turistes estrangers, cada cop més controlada, però no exempta sempre d’una logística complicada, serà, a la vegada, una vivència nova i un examen per al govern de Lluc Salellas. L’Ajuntament també està treballant, a manca de conèixer quines aficions visitaran el territori gironí i les seves comarques. De fet, segons ha pogut saber Diari de Girona, s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Vila-real -sempre és l’exemple- per consultar (i aprendre) de quina manera s’ho ha fet una ciutat d’una mica més de 50.000 habitants per establir una estratègia correcta i controlar les diferents aficions que l’han visitat a causa de les competicions europees al llarg d’aquests anys. A Girona, la xifra d’habitants supera els cent mil, gairebé el doble que els de Castelló.

Perquè no és el futbol i prou. Aquí entren en joc factors com la restauració, el sector hoteler i l’oci. Girona té prou oferta per rebre turistes -n’acull més de vuit milions i mig anualment-, i està preparada per complir amb aquestes demandes. Però una cosa és venir de vacances sent un turista més dins d’un període indeterminat, i l’altra desplaçar-se a un partit en un període de temps concret -entre 24 i 48 hores-, en què les característiques dels visitants no són les mateixes que les de, per posar un exemple, una família que ve a passar els seus dies tranquil·lament passejant pel Barri Vell. A aquests no cal controlar-los. Però a les aficions dels equips de futbol, sí.

En la normativa de la UEFA es pot llegir que «la segregació dels diferents grups d’espectadors ha de començar tan lluny com sigui possible de l’estadi, per a protegir-se contra la indesitjable barreja dels diferents grups als voltants de l’estadi o les zones de torns». A més, continua, «l’organitzador del partit ha d’emprendre una avaluació de riscos adequada juntament amb la policia i proporcionar-la a la UEFA en la reunió organitzativa de la jornada». Girona i Ajuntament, doncs, han d’anar de bracet en alguns temes, però no en tots. Perquè els de Montilivi només estan obligats a fer-se càrrec del que passi a l’estadi, i no del que passi a la ciutat abans i després del matx en qüestió.

Opció Lloret de Mar

Davant dels dubtes existents en una situació nova i delicada com aquesta, l’Ajuntament té diversos plans al damunt de la taula. Un d’ells, és el d’establir un punt de trobada per l’afició visitant (la fan-zone, per entendre’s) en un espai gran on pugui situar els efectius policials i de seguretat desplegats corresponents per tenir a la gent sota control. La Copa, lloc de grans celebracions blanc-i-vermelles, és un dels punts estudiats. Però hi ha altres opcions, com la d’intentar que les aficions rivals passin el mínim d’hores possibles a la ciutat. En aquest sentit, des del consistori apunten a Lloret de Mar per instal·lar-los. No hi ha res definit, encara. Però no ho descarten.

Lloret també encaixa com a destí de les aficions rivals. El municipi està acostumat a rebre turistes de tota mena, i no suposaria un gran problema logístic, més enllà de les anades i vingudes corresponents des de Montilivi. Però aquí entra un altre contratemps que s’ha de preveure i que és possible que es faci realitat: que viatgin més de les 700 persones amb entrada. La UEFA té un rànquing intern dels equips amb les aficions visitants més conflictives. Com si cada club adquirís, amb el seu coeficient, una puntuació millor per estar ben situat, però a l’inrevés. Aquí ningú no vol ser primer. Perquè no serà el mateix que visiti la ciutat el Liverpool, l’Olympique de Marsella, el Galatasaray o el Bodo Glimt. I cal actuar amb conseqüència. L’Ajuntament i el club es preparen i aviat sortirem de dubtes. Començant pel descobriment dels rivals, el dia 29.

