Bojan Miovski, el nou que hauria de substituir Dovbyk

Costarà que el davanter centre de referència que arribi a Montilivi per suplir la figura d'Artem Dovbyk ho faci tan bé com l'ucraïnès, pitxitxi de la passada Lliga amb vint-i-quatre gols. De fet, tampoc no se li demanarà tant, al nouvingut. Això sí, el llistó al Girona és elevadíssim perquè en les quatre temporades que l'equip ha competit a Primera Divisió els números dels seus golejadors són indiscutibles: Cristhian Stuani, 21 i 19 gols; Taty Castellanos, 13; i l'esmentada bogeria del nou golejador de la Roma.

Les últimes informacions apunten al fet que el club blanc-i-vermell ja hauria posat nom i cognoms a aquest buit que cal omplir de manera urgent, malgrat que l'etern uruguaià, amb el número set a l'esquena, estigui més que preparat per ser titular dijous vinent en l'estrena oficial al Benito Villamarín. Mundo Deportivo va avançar que l'escollit és el macedoni de 25 anys Bojan Miovski, que seria anunciat en les pròximes hores. Aquest darrer curs, Miovski, internacional absolut, ha vestit la samarreta de l'Aberdeen, amb la qual ha marcat vint-i-sis gols. Els gironins s'haurien destacat davant l'interès de l'Espanyol (des de Londres asseguren que els escocesos van rebutjar uns tres milions i mig d'euros) i el Genoa i aquesta mateixa setmana signaria el seu contracte com a blanc-i-vermell. En la llista de davanters, Miovski s'hauria anticipat a altres candidats, com l'islandès Orri Óskarsson.

Amb encara una mitja dotzena de fitxatges per tancar (un porter, un lateral, un o dos migcampistes, un o dos extrems i un davanter), Míchel tan sols compta, avui, amb dos davanters, tot i que hi hagi altres noms, com Portu, que puguin ocupar aquesta posició. Un és Stuani, i l'altre és Manu Vallejo, a la llista de candidats per abandonar Montilivi els pròxims dies. La presència de Miovski serviria, esclar, per alleugerir de pressió aquesta necessitat i provocar la precipitació d'altres moviments que la direcció esportiva de Quique Cárcel no pot trigar a realitzar.

Últims dos amistosos

El Girona enfila cap a terres angleses, on disputarà els dos darrers amistosos de la pretemporada. Avui s'enfrontarà al Newcastle (20.30 hores, Esport3) i demà al Bournemouth (18.15 hores, Esport3). El balanç, fins ara, és d'una victòria (Nàpols, 0-2); tres empats (Olot, 1-1; Montpeller, 3-3; i Espanyol, 0-0) i una derrota (Tolosa, 0-4). Cal recordar que aquest estiu no tindrà lloc el tradicional Trofeu Costa Brava.

Míchel, doncs, farà les últimes proves respecte a una plantilla a la qual li falta una setmana per començar la cinquena experiència a la Primera Divisió, en l'any que haurà de compaginar tres competicions a la vegada, perquè s'estrenarà a la Lliga de Campions. L'onze que pot treure el tècnic madrileny no variarà gaire de la base lluïda ja a terres italianes; perquè bàsicament no hi ha gaire més on escollir.

La Cadena Ser també va avançar que, per contrarestar la falta de peces, el Girona ha citat a Abel Ruiz i Miguel Gutiérrez, que aquesta tarda juguen la final dels Jocs Olímpics de París amb Espanya contra la selecció francesa, per al diumenge, amb la qual cosa s'integrarien immediatament a la dinàmica de treball gironina i podrien formar part de l'expedició que s'enfronti al Betis. Serien, per descomptat, molt ben rebuts.

