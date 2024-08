La minigira anglesa fa emmalaltir el Girona (3-2)

La contundent derrota de divendres davant el Newcastle (4-0) va fer saltar les alarmes a més d’un quan queda poc més d’una setmana per a l’estrena oficial de la temporada davant el Betis a l’estadi Benito Villamarín. El Girona va ser un equip vulnerable, víctima d’un rival que no va tenir cap mena de remordiment pensant en els seus propis interessos per preparar-se per a la Premier League. Ara bé, la mala imatge que va oferir l’equip de Míchel segurament té una explicació. Aquesta tarda el club blanc-i-vermell ha informat abans d’iniciar l’últim partit de la pretemporada que mitja dotzena de jugadors pateixen un procés víric i tres dels quals van ser titulars ahir al Saint James’s Park. Van de Beek, Portu i Toni Villa s’han afegit a les baixes de Tsygankov i Valery davant el Bournemouth, a les quals també s’hi ha d’incloure l’absència del jugador del filial Oriol Comas. Tots sis tenen febre i porten mascareta. En definitiva, als gironins no els ha anat gens bé la minigira anglesa que ha acabat amb una altra derrota al Vitality Stadium (3-2).

Frustrat per aspectes que no depenen d’ell, Míchel ha hagut de presentar un onze de circumstàncies davant d’un Bournemouth que, malgrat que ha vist com el seu jugador estrella, Dominik Solanke, se n’anava al Tottenham a canvi de gairebé 80 milions d’euros, sí que ha pogut comptar amb la majoria de titulars. El Girona ha sortit amb Juan Carlos, Ilyas, Antal, Juanpe, Arnau, Romeu, Solís, Almena, Misehouy, Ureña i Stuani, mentre que Bryan Gil tornava a la convocatòria després de lesionar-se durant l’escalfament del partit amb el Newcastle.

Que el porter de Guadalajara fos el millor de l’inici de la primera part significava que les coses no els sortien bé als de Míchel. El conjunt gironí ha notat una millora progressiva respecte al partit d’ahir, però ha acusat la seva feblesa defensiva. Semblava un flam. És per això que els d’Andoni Iraola s’han avançat ben aviat al marcador, després que Kluivert transformés un penal al minut 5.

Ha costat, però de mica en mica el Girona ha aconseguit sortir de la pressió del Bournemouth i avançar línies. Encara que ha trobat a faltar a Stuani, que estava desaparegut pel moment. Juan Carlos ha hagut d’intervenir unes quantes vegades per evitar un mal major. El porter s’ha lluït per treure una rematada de Marcos Senesi. El central argentí ha acabat lesionat per una topada amb Romeu.

Abans, el Girona ha trobat l’estabilitat gràcies a un gol d’Stuani per igualar el marcador. El killer uruguaià, que ha marcat per primera vegada aquest estiu, ha definit amb classe en rebre una passada de Misehouy. El jugador format a l’Ajax podia rematar sol, però li ha cedit l’honor a Stuani.

Els blanc-i-vermells han anat de menys a més. Joel Roca, que ha entrat al segon temps, s’ha redimit un cop superades les lesions per avançar el Girona després d’engaltar una pilota fora de l’àrea i ajustar-la al pal. La seva cara de felicitat ho deia tot.

Els de Míchel han augmentat clarament la intensitat i han ajustat la defensa, cosa que els ha permès intimidar al conjunt anglès. El Bournemouth no estava conforme. Una rematada de Sinisterra a una centrada d’Ouattara ha estat letal davant la porteria de Juan Carlos. Tot seguit, Iraola ha introduït sis canvis per tornar a desfer al Girona. La defensa ha fet aigües amb el tercer gol dels locals obra de Jebbison. Podria haver estat pitjor: JuanCarlos ha evitat el 4-2.

Els gironins han posat el punt final a la pretemporada amb un balanç negatiu: tres empats, tres derrotes (dues de voluptuoses) i una única victòria davant el Nàpols. L’equip haurà d’espavilar si vol debutar sumant els primers tres punts dijous vinent davant el Betis.

FITXA TÈCNICA

BOURNEMOUTH: Mark Travers (Dennis, min.76), Adam Smith (Hill, min.76), Illia Zabarnyi, Marcos Senesi (Dean Hujsen, min.43), Milos Kerkez (Aarons, min.67), Alex Scott (Cook, min.76), Philip Billing (Tavernier, min.46), Antoine Semenyo (Jebbison, min.76), Ryan Christie (Anthony, min.76), Luis Sinisterra (Faivre, min.76) i Justin Kluivert (Dango Ouattara, min.67).

GIRONA: Juan Carlos, Ilyas, Antal, Juanpe, Arnau (Selvi, m.59), Romeu (Minsu, min.72), Solís (IvánMartín, min.59), Almena, Misehouy, Ureña (Joel Roca, min.46) i Stuani.

GOLS: 1-0, min.5: Justin Kluivert; 1-1, min.35: Stuani; 1-2, min.50: Joel Roca; 2-2, min.71: Luis Sinisterra; 1-3, min.79: Jebbison.

ÀRBITRE: Yusuke Araki.