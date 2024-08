Toc d’alerta de Míchel a pocs dies de començar la Lliga

Això ja comença. El Girona continua treballant amb tots els esforços posats en l’estrena de la temporada 2024/2025 que arrencarà aquest dijous de manera oficial amb el primer partit de Lliga davant el Betis al Benito Villamarín (21:30 hores). Els gironins no han estat capaços de guanyar mai a l’estadi verd-i-blanc, on hi col·leccionen dos empats i dues derrotes, però ara mateix els resultats serien el que menys preocupa a Míchel. El tècnic va reconèixer després de perdre els dos partits de la minigira anglesa a RAC1 que «la pretemporada ha estat dolenta» i que «ara mateix no tinc clar l’equip ni la manera de jugar...». Si bé és cert que en gran part ho atribueix al fet de «no haver pogut tenir a tots els jugadors disponibles» a causa dels compromisos de seleccions -Miguel i Abel Ruiz tot just van afegir-se al grup ahir-, lesions o sortides, també ho és que ha de mirar de trobar una solució d’urgència per mostrar una bona imatge en el debut. Míchel ha llançat un toc d’alerta a pocs dies de començar la Lliga.

Els fitxatges no arriben a temps

El curs passat el Girona va meravellar el món sencer després de protagonitzar una campanya extraordinària, que va culminar amb la classificació històrica a la Champions. Míchel va ser un dels grans responsables d’aquesta beneïda bogeria, però la veritat és que dels jugadors que van dur a terme la seva idea al damunt del terreny de joc per aconseguir els millors resultats possibles (l’equip va acabar tercer amb 81 punts) en queden poc més de la meitat. Dels titularíssims, se n’han anat Eric Garcia, que reclama una oportunitat al Barça de Hasi Flick; Aleix Garcia, que intentarà fer un pas més amb el vigent campió de la Bundesliga; Savinho, que està encantat d’entrenar a les ordres de Pep Guardiola al City; i Dovbyk, que buscarà fer fortuna a la Roma després de convertir-se en el culebrot del mercat de fitxatges.

El director esportiu Quique Cárcel ha fet efectives les incorporacions d’Oriol Romeu, Van de Beek, Misehouy, Alejandro Francés, Bryan Gil, Abel Ruiz i Krejci, però encara li queda feina per fer. Per anar bé, s’esperen quatre o cinc fitxatges d’aquí al tancament del mercat els quals han de permetre marcar diferències per competir a les tres competicions (Lliga, Champions i Copa) amb garanties. No obstant això, hi ha un «petit inconvenient». I és que a hores d’ara, tot i que l'operació per portar Bojan Miovski està encarrilada, sembla difícil que puguin arribar abans de dijous quan comenci a rodar la pilota enmig de les altes temperatures de Sevilla.

«La paraula preocupació la té tothom, però hem de tenir en compte les circumstàncies amb les quals ens hem trobat en aquesta pretemporada. Sobretot, que el mercat és difícil per nosaltres. Hem tingut baixes molt importants i hem de mirar bé quins fitxatges volem. De moment, no hem obtingut resposta per ocupar el buit que han deixat. Hem d’estar en alerta. Segur que farem les coses bé. Hi ha d’haver tranquil·litat i paciència. L’equip donarà una molt bona versió», va dir Míchel.

L’entrenador va insistir que «està sent una mica difícil perquè hem tingut a molts jugadors fora jugant diferents competicions amb les seves seleccions i alguns han arribat lesionats o bé s’han incorporat tard»: «Així és difícil tenir un equip amb una mentalitat col·lectiva. No hem pogut entrenar de la millor manera, però estic content perquè els que hi han sigut ho han fet al 100%. Hem pogut treballar molt bé, amb una dinàmica molt positiva». «La Lliga comença molt aviat i hem de continuar treballant perquè queda molt per fer», va afegir.

La impaciència de Míchel per veure a l’equip carburar es deu a la idea compartida amb el club de «creixement». «Competirem molt bé en totes les competicions. No només juguem la Champions, sinó que primer tenim la Lliga i és molt complicada. Hem de saber competir cada partit, que passa per la paraula creixement. Cada partit ha de ser millor que l’anterior. És la meva feina i crec que ho aconseguiré», va sentenciar.