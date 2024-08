Miguel i Abel Ruiz, preparats per a l’estrena davant el Betis

El davanter Bojan Miovski va acomiadar-se entre llàgrimes de l’afició de l’Aberdeen per poder començar un nou capítol apassionant en la seva carrera esportiva. El macedoni, de 25 anys, aterrarà a Montilivi com a substitut d’Artem Dovbyk en la temporada de l’estrena del Girona a la Champions. A falta de tancar els últims serrells de l’operació, els blanc-i-vermells ja han tancat l’acord amb el jugador, que viatjarà a la ciutat pròximament, i estan acabant de negociar el traspàs amb el seu club d’origen que rondaria els vuit milions d’euros en total entre fixos (cinc milions) i variables (tres milions).

L’arribada de Miovski és una prioritat per a l’equip de Míchel, tenint en compte la manca de gol que hi ha a hores d’ara a la plantilla arran de la sortida del pixtxitxi de la Lliga a la Roma. Aquesta pretemporada, la qual el tècnic ha qualificat com a «dolenta», els gironins han marcat vuit dianes -comptant el doblet de Dovbyk contra el Montpeller- i s’han quedat sense veure porteria en tres partits amistosos dels set que han disputat. En aquest sentit, s’espera que el macedoni revolucioni la davantera avalat pels 26 gols que va marcar el curs passat amb l’Aberdeen entre les competicions domèstiques i la Conference League.

L’estrena al Benito Villamarín

Un dels grans interrogants ara és saber si es podrà concretar la incorporació de Miovski abans de dijous, quan comenci la Lliga per als gironins amb el primer partit oficial davant el Betis a l’estadi Benito Villamarín (21:30 hores). L’adaptació de l’atacant hauria de ser ràpida, tenint en compte que té rodatge després de disputar 91 minuts en les dues jornades de la Lliga escocesa.

Amb els que sí que podrà comptar segur Míchel són Miguel i Abel Ruiz. El lateral madrileny i el davanter valencià han participat en l’entrenament d’avui per preparar l’estrena davant els de Pellegrini. Els dos futbolistes no hauran pogut fer ni una setmana completa de treball amb el grup, però han arribat en plena forma després de penjar-se l’or amb la selecció olímpica als Jocs de París 2024. És per això que només trepitjar la gespa de la nova ciutat esportiva a Vilablareix no ha faltat el tradicional passadís i els clatellots dels seus companys per felicitar-los per la medalla aconseguida.

Miguel i Abel Ruiz són vitals per a Míchel i tenen molts números de ser alineats davant els andalusos. Sobretot, Miguel, indiscutible al lateral esquerre del Girona.

Recuperats del procés víric

D’altra banda, Van de Beek, Portu i Toni Villa han tornat a entrenar-se després de perdre’s l’últim partit de la pretemporada amb el Bournemouth per malaltia. Mitja dotzena de jugadors van patir un procés víric en la minigira anglesa, que els va impedir jugar. A part de Van de Beek, Portu i Toni Villa, que se’ls ha pogut veure preparant el partit davant el Betis amb la resta de companys en un vídeo de l’entrenament d'aquest dilluns compartit pel Girona, també van caure Valery i Tsygankov. Mentre que Bryan Gil i Krejci, que van estar tocats amb problemes musculars, també han participat en la sessió d’avui.

Subscriu-te per seguir llegint