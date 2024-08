Obre el primer estudi de videopodcast a Girona amb l'estrena del programa «Montiliving»

El programa Canvi de Joc es reinventa coincidint amb la temporada del debut a la Champions dels de Míchel i passa a nomenar-se Montiliving. Els periodistes esportius gironins Arnau Madrià, Alex Luna i Nil Solà portaran a partir d’avui l’actualitat i també entreteniment sobre el Girona FC des de 2/4 de nou del vespre amb l’obertura del primer estudi de videopodcast de la ciutat de Girona, que està ubicat al carrer del Carme, 69, dins el Coworking l’Hort de la Xon Aguilera. D’aquesta manera, es fa un gir cap a la presencialitat i tot es reproduirà en streaming per Twitch i continguts a les xarxes amb l’objectiu de fer créixer encara més la comunitat digital blanc-i-vermella.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ja ha visitat l’espai per conèixer de primera mà la innovadora instal·lació. L’estudi compta amb una infrastructura de primera qualitat, incloent un espai insonoritzat equipat amb càmeres robotitzades de gamma alta, un sistema d’il·luminació LED i un equip de so d’alta qualitat. A més a més, disposa d’una sala externa per a la realització de càmeres, so i imatge.

L’espai també ofereix un total de deu places per al públic, creant un entorn acollidor i participatiu on els assistents podran gaudir dels millors projectes de ràdio i podcasts gironins. L’organització ha preparat sorpreses per al primer dia.