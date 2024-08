Arnau tanca els dubtes i continuarà fins al 2027

No hi haurà serial Arnau Martínez: el futbolista català, que acabava contracte l'estiu vinent, ha decidit acceptar l'oferta de renovació del Girona i s'ha compromès a continuar a Montilivi fins al 2027.

Tot i rebre el fort interès d'altres clubs, el lateral barceloní, que veurà millorat el seu salari, amplia la seva trajectòria amb l'equip on va acabar la seva etapa de formació i que el va fer debutar en el futbol professional i a Primera. Aquest serà el cinquè curs consecutiu al primer equip blanc-i-vermell, on ha disputat 123 partits i on ha format part de les històriques plantilles del segon ascens a l'elit i de la classificació per a la Lliga de Campions, una competició en la qual s'estrenarà.

Arnau, després d'un any complicat en què Yan Couto i Eric Garcia li van pispar la titularitat, desitja tornar a ser una peça important en els esquemes de Míchel Sánchez, que durant la pretemporada l'ha utilitzat especialment al mig del camp davant la falta d'efectius.

La notícia és molt positiva per a totes les parts, ja que una hipotètica marxa hauria debilitat encara més la plantilla. A més, amb aquest anunci, el Girona s'assegura un futbolista amb talent i compromès amb el projecte.