Oriol Romeu: "Tan sols tinc al cap que el Girona faci una temporada de l'hòstia"

Tant Delfí Geli com Quique Cárcel s'han rendit a la incorporació d'Oriol Romeu, una persona molt estimada al vestidor del Girona. "Estem contents i creiem que aquest és un bon lloc per ell. Ens pot ajudar en una temporada il·lusionant i bona, com creiem que pot ser. Estem segurs que el seu rendiment i la seva col·laboració en tot serà rellevant per fer un gran curs. En el passat va tenir un gran nivell aquí i esperem que el repeteixi", ha justificat el president. El director esportiu, per altra banda, ha "reafirmat" les paraules de Geli. "És una persona i un futbolista que ens va ajudar a fer un pas endavant en moltes coses. És una persona de valors, que aporta una forma de treballar i un dia a dia que ajuda molt a tot el grup. A part, té un nivell contrastat i demostrat. Tenim un objectiu complicat aquest any, i amb baixes importants, però l'arribada de futbolistes com ell ens ajudarà a reafirmar una altra vegada el projecte".

El protagonista, seduït pels elogis, de qui tothom recorda aquella primera aventura a Montilivi, on possiblement va ser el millor futbolista blanc-i-vermell del retorn a Primera, ha dit que "analitzant la temporada i veient les possibilitats professionalment i personalment, els pros i els contres, Girona és el millor lloc per tornar a gaudir al camp. Des del moment en què sorgeix l'opció, la veig amb molt bons ulls. Conec a la gent, i sabia que això ho faria tot més fàcil. La il·lusió és immensa. El llistó és molt i molt alt, però tenim ambició i ganes de créixer i això ni el club ni l'equip no ho han de perdre". Després d'un any amb molts problemes al genoll, Romeu ha assegurat que està "content, he fet una bona pretemporada. No m'he perdut cap sessió ni cap partit amistós. Iniciaré la Lliga amb bones sensacions. I aquí conec l'entrenador i la idea de joc. Sí que és veritat que quan estàs uns quants mesos sense escoltar a algú, com en aquest cas a Míchel, ara haig d'absorbir les noves idees que hi ha. Perquè s'han introduït canvis, tant tàctics com posicionals. Ara haig de reaprendre".

Immillorable ambient de treball

El migcampista d'Ulldecona, que arriba cedit i té una clàusula de la por que li impedirà jugar contra el Barça sempre que el Girona no pagui una certa quantitat ("serà complicat d'abonar", ha reconegut Cárcel), manté que el bon ambient diari dins del grup no ha canviat gens ni mica, tot i els nous horitzons. "És d'admirar que la filosofia s'hagi mantingut, malgrat aconseguir grans resultats. El Girona ha crescut mentre jo era fora. En instal·lacions i en el dia a dia, però l'ambient i la germanor continua present i aquesta és una de les grans fonts que hem de mantenir. Esportivament, hem de continuar apostant al màxim: el repte és gran, però desitgem estar a l'altura". La decisió, doncs, va ser fàcil de prendre. "Sí sí, perquè el Girona i jo tenim la mateixa idea. Facilita molt el fet de conèixer el lloc on vas, perquè saps què et trobaràs", ha afegit.

Preguntat per la definició de felicitat que sent per vestir els colors blanc-i-vermells ha opinat que "sento que ho sóc en el dia a dia. Perquè el Girona vol ser un club que aspira a grans coses. Està format per gent que ha pujat des de baix, amb tota la humilitat del món, i ha aconseguit unes fites gegants. El llistó el posem nosaltres, aquí. I quan un club es fa gran dins del món futbolístic, vol continuar creixent. I jo també vull fer-ho. Per això vinc. Vull ser millor Oriol que l'Oriol que va estar aquí. Sóc exigent amb mi mateix". El factor humà és més decisiu que l'esportiu. "Anem en una línia de valors molt similar, això provoca que encaixem d'una manera més fàcil. Cárcel, Míchel i el club busquen que, a banda d'haver-hi talent dins del camp, que és evident, hi hagi uns valors, un respecte i una manera d'afrontar les setmanes i els partits. Perquè més que el que dius, és el que acabes fent. Com et comportes i com gestiones les situacions que et trobes".

I si arriben els mals moments, com ho pairà el vestidor? "Això és anticipar-nos a situacions que encara desconeixem. Evidentment, no estem contents dels resultats de la pretemporada, però ara no podem treure conclusions. Volem donar una bona imatge contra el Betis, i a partir d'allà fer-nos grans. Coneixem bé la metodologia i la filosofia, però tot necessita el seu temps", ha respost. Té raó, perquè el gruix titular de la plantilla ha desaparegut. "Han sortit jugadors principals i determinants, és cert. Però això ha passat molts anys i el club s'ha refet i ha continuat fent-se gran. No estem contents de l'estiu, ja ho he dit, però sent honest prefereixo guanyar a la Lliga. El Girona ha fet un pas endavant, perquè ara té un pes dins del futbol espanyol que probablement abans no tenia. Molts jugadors s'han vist capacitat de lluitar pel segon i tercer lloc. I jo hi crec molt, en aquest equip i en aquesta idea. Hem de tenir la personalitat, encara que soni prepotent, de creure'ns un bon equip que pot plantar-li cara a qualsevol.". Repetir el tercer lloc, però, és una utopia.

El seu rol

Romeu ha manifestat que sap que no té el lloc a l'onze assegurat. "El concepte no m'agrada. Perquè jo crec que vinc a rendir al nivell suficient per ajudar l'equip, no a guanyar-me res. Sóc conscient que l'equip ve d'una temporada molt millor que la meva primera vegada i és difícil entrar, perquè la plantilla té més nivell, però vull aportar. Potser abans em veia amb més opcions de tenir protagonisme i ara l'hauré de reclamar fent mèrits, això sí". El català va participar en els dos darrers amistosos de la gira a Anglaterra, contra el Newcastle i el Bournemouth. "Puc aportar posicionalment, pel que fa a l'estructura. Donant equilibri i guiant la pressió. Tots tenim les nostres característiques: haig de potenciar el que faig bé i adaptar-me a la gent del meu voltant. Aleix, Iván i Yangel es compenetraven molt bé, el curs passat. I jo vull fer sentir bé a qui m'acompanyi".

També ha desvelat que "vaig parlar amb Míchel abans de venir i li vaig comentar la situació. Ja li vaig dir que no venia a 'jiji, jaja'. Sé que m'exigirà, em farà millorar i aprendre conceptes diferents. El meu dia a dia ha de ser altíssim. I fa dos anys demanava unes coses, com he dit, que ara no demana. Per què? És en funció del que ha anat aprenent. Però jo vull implementar-les al meu joc". L'any al Barça, on no va tenir cap pes, l'ha penalitzat. "La temporada va ser dolenta, no estic satisfet ni amb el meu rendiment ni amb com vaig gestionar certs aspectes. Però m'agrada extreure coses de totes les experiències i n'hi ha que m'han servit molt. Per prendre la decisió de venir al Girona, per exemple. I per afrontar millor les coses", ha contestat.

Se'n penedeix, d'haver marxat? "Quan prens una decisió ho fas mirant el que tens al damunt de la taula. L'estiu passat tenia la possibilitat d'anar a un repte molt gran. D'acord, no va sortir com volia, però la decisió era la més oportuna. Parlar ara, quan tot ha passat, és molt senzill. Un sempre intenta decidir el millor per ell mateix. No me'n penedeixo, no, però no volia continuar prenent la decisió si sentia que no era oportuna". Romeu no ha volgut concretar si la cessió podria acabar amb el futbolista sent propietat del Girona. "És una resposta complicada de fer. Puc assegurar que tan sols tinc al cap que el Girona faci una temporada de l'hòstia. Després ja veurem què ha de passar. El futbol no es pot predir; si ho intento, segurament m'equivocaré". Sobre el doble 2-4 que va encaixar, ha valorat que "tenia sentiments contradictoris. Estava content veient els meus companys del Girona, perquè feia goig veure'ls gaudir i com van competir. Però jo havia de donar el millor de mi en un altre club i no estava content per la derrota que em vaig endur", ha finalitzat.