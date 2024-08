Blind anuncia el seu comiat amb la selecció

Per sorpresa, el central neerlandès Daley Blind, de 34 anys, va anunciar la seva renúncia a la selecció dels Països Baixos amb un comunicat a les xarxes socials. «Va ser un honor portar la samarreta taronja 108 vegades, per a mi aquest és el màxim èxit com a jugador: representar el teu país. Durant onze anys vaig fer tot el possible per continuar vestint aquesta bonica samarreta taronja. M'ha portat tants, tants moments bonics. Això ho estimo. Està sorgint una nova generació amb talent i després d'una bona conversa amb el seleccionador nacional, és hora de centrar-me plenament en el meu club i la meva família. Un cop més, va ser un gran honor! Van ser uns anys fantàstics, gràcies, entrenadors nacionals, personal, companys i, per descomptat, la Legió Taronja! Us trobaré a faltar. Gràcies a tothom».

Amb aquesta decisió, el central neerlandès allibera el calendari i podrà estar totalment disponible per a Míchel Sánchez al Girona, que l'ha convertit en un fix indiscutible des del primer moment. Blind, que va estrenar-se amb els Països Baixos el 2013, ha participat en dos Mundials (2014 i 2022) i dues Eurocopes (2016 i 2021). El defensa blanc-i-vermell s'entreveu titular en el seu segon any consecutiu a Montilivi, on va arribar lliure procedent del Bayern de Múnic. De fet, ho va fer tan bé que tan sols va necessitar uns mesos per renovar el seu contracte, el qual va ampliar fins al 2026.

La seva experiència serà fonamental en l'estrena dels gironins en la Lliga de Campions, la competició amb més prestigi del món.