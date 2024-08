Míchel: "Volem ser protagonistes, però hem de tenir una mirada col·lectiva"

Després de les males sensacions que ha deixat la pretemporada, el Girona ha d'afrontar de la millor manera possible l'estrena a la Lliga al Benito Villamarín contra el Betis (dijous a les 21.30 hores, DAZN). Ho farà amb la plantilla trasbalsada pel mercat de fitxatges i pel procés víric dels darrers dies: no viatjaran ni Tsygankov, ni Valery ni Manu Vallejo, mentre que Míchel, com a mínim, recupera Krejci i els olímpics Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz. "Comença una nova temporada i espero que ens vagi bé a tots. Arribem bé, tot i que hem tingut problemes. Tenim clar l'equip i les possibles solucions. Les absències de Tsygankov i Valery són importants, però la plantilla està preparada per fer un bon partit", ha dit el tècnic madrileny, que ha parlat de la transformació patida. "La direcció esportiva i jo veiem les coses de la mateixa manera. El nostre objectiu és el creixement del Girona i honrar la samarreta. Els jugadors que tenim, han de competir amb orgull i per la nostra gent. Això és el que volem. Estic convençut que farem la millor plantilla possible. És cert que el procés és complicat, però estem tranquils. El mercat està obert i necessitem jugadors. La pretemporada no ha estat bona, però no perquè estigui emprenyat, sinó perquè hem tingut molts obstacles".

Reforços

Encara falten alguns fitxatges per arribar. "Tots tenim els mateixos inconvenients", ha assegurat, espolsant possibles excuses. Quines posicions falten per cobrir? "Un porter, un migcampista ofensiu, més dinàmic, a dalt, un davanter més, i un jugador de banda; que jugui a qualsevol costat. I després, és possible una cinquena incorporació en alguna posició que nosaltres veiem que necessitem, però amb tranquil·litat", ha dit Míchel, que ha parlat de Bojan Miovski, el davanter que és a un pas de fitxar pel club. "Ningú no m'ha dit que ja estigui fet, i de moment no compto amb ell". El tècnic també ha negat haver tingut ofertes durant l'estiu. "Tenia clar que em quedaria, i el club també".

El tècnic del Girona ha reconegut que "no" ha patit per les baixes. "Aleix, Savinho i Dovbyk són problema de Xabi Alonso, Pep Guardiola i De Rossi. A mi m'ocupen els que hi són, no els que no. Aquesta és una temporada diferent i per a mi és un repte espectacular. Hem d'estar preparats per jugar tres partits a la setmana. Aquest sí que és el meu problema. Jo espero que els vagi bé i els desitjo el millor, però tinc altres preocupacions". L'onze, després de dir a Anglaterra que el desconeixia, el té clar. "Teníem baixes per malaltia, no sabia si tothom arribaria al partit del Betis, i Krejci i Gil arriben. No és el mateix jugar amb un extrem en una banda o a l'altra, si el tenim a l'esquerra o no. Aquelles declaracions no eren una escalfada. Era la sensació real que tenia en aquell moment. Ara ja sé que Viktor no arriba, però Bryan sí. Que Valery no, però Krejci sí. I tampoc sabia les condicions de Miguel i Abel, que han tornat bé i estaran per jugar. Era complicat entrenar així", ha afegit.

Mirada col·lectiva

Respecte al relat, ha mantingut que "hem de créixer i dignificar la samarreta. Per exemple, agafem la temporada d'Iván Martín. Doncs vull que vulgui millorar i que no miri el passat, perquè si ho fa, no millorarà. El que està fet, està fet. Ara cal fer-ho millor. I entre tots hem d'ajudar als nous, perquè puguin donar el seu màxim nivell. I desconec cap a on ens portarà, però si treballem bé col·lectivament, farem una gran temporada. Però ara no tinc cap imatge de l'estiu on el vestidor hagi tingut una mirada col·lectiva. És la meva feina que això passi. I ho faré, perquè sé que fitxarem futbolistes top. Però, repeteixo, han de tenir mentalitat col·lectiva".

I entre tots els interrogants, hi ha els primers tres punts en joc. "Serà complicat, Pellegrini té una plantilla excel·lent. He vist els seus amistosos i haurem de fer un partidàs. Haurem de donar la nostra millor versió, si aspirem a aconseguir el repte de guanyar. Ells són capaços de dur el partit a duels, perquè són forts. També poden portar la pilota al peu, perquè tenen futbolistes preparats per a fer-ho, i per fora són molt verticals, tant els laterals com els extrems. Fan molt bé el dos contra dos per fora. O sigui, que per fora haurem de pencar sabent que per dins haurem de defensar a l'espai, perquè si ells miren endavant, ens poden fer mal". El Girona no renunciarà als seus ideals. "Volem ser protagonistes. Agafar la pilota i perdre-la menys que mai. Aquest estiu hem rebut nou gols després de pèrdua, però no canviarem l'estil. El que hem de canviar és la mentalitat i no perdre-la", ha finalitzat.