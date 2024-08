El Girona somia amb Yáser Asprilla

Dijous a les 21:30 h, al Benito Villamarín. A aquesta hora i en aquest escenari començarà a rodar el Girona de Champions, o el 'nou' Girona, perquè per A o per B la plantilla ha sofert una important transformació. Això sí, ho fa després d'una mala pretemporada, amb les baixes de Tsygankov i Valery, amb una impensada fragilitat defensiva i, sobretot, a l'espera de diversos reforços.

El càsting continua obert. Era una cosa lògica, ja que si cinc dels titulars ja no hi són, hi haurà més d'una posició en l'onze que quedi una mica coixa. La del davanter i l'extrem són els exemples més obvis, després de les sortides de Dovbyk i Savinho. Encara que si hi havia dubtes sobre si el Girona acudiria al mercat, Míchel es va encarregar de dissipar-les en la roda de premsa prèvia a l'estrena de lliga en el Villamarín.

La 'carta als reis' de Míchel

"Volem un porter més, un jugador al mig que pugui ser més dinàmic que el que tenim ara, un davanter i un jugador de banda que pugui jugar en els dos costats", va destapar. Fins i tot va anar una mica més enllà: "També una cinquena incorporació que pugui ser una oportunitat de mercat. Però estem tranquils".

Vaja, que Míchel vol més. Quatre (o cinc) desitjos que tractarà de fer realitat per completar una plantilla que estigui a l'altura. Va sortir Pau López a escena, amb el qual no compten al Marsella; i Bojan Miovski està al caure. Això sí, el tècnic vol tornar a il·lusionar-se amb un extrem. Necessita un futbolista diferencial en el carril. De fet, ja hi ha tres noms sobre la taula, sent un d'ells el favorit.

Un antic desig del Barça

Informa Nil Solà, doncs, que el 'somni humit' de la direcció esportiva és Yáser Asprilla. Colombià de 20 anys i amb una esquerra i talent únics. Juga com a extrem en el Watford i va estar en el radar del FC Barcelona. La seva irrupció va cridar l'atenció de diversos clubs europeus, com és el cas del Girona ara.

Va recalar a Anglaterra el gener de 2022, procedent de l'Envigado colombià. I ha caigut dempeus. Sense complexos, amb una tremenda habilitat en desbordar i una esquerra màgica el converteixen en una de les majors promeses del panorama futbolístic actual. Té olfacte golejador: sis gols - i vuit assistències - la temporada passada entre Championship i FA Cup.

El jove 'cafeter' vol vestir la samarreta del Girona, tot i que la competència amb altres clubs ficats en la licitació és infernal, per la qual cosa es tracta d'una operació una mica complicada. El Leicester, per exemple, que recentment va ascendir a la Premier, seria un dels interessats en un jugador que tard o d'hora ha de fer el salt a l'elit. I quin seria el seu preu? Pròxim als 20 milions d'euros.

Dues bales a la recambra

Davant la dificultat de portar a Asprilla, el Girona té un pla B entre mans. Gustavo Nunes - Grêmio - i Jhon Arias - Fluminense - són els dos altres noms que remena l'entitat.

El brasiler tan sols té 18 anys i sol jugar en el costat esquerre, encara que també se'l pot veure en el dret. Acumula sis gols i tres assistències amb el quadre carioca en 38 partits.

Mentre que el colombià està una mica més contrastat i gaudeix de molta més experiència en l'elit. Té 26 anys i suma 36 dianes i 40 assistències en 177 partits. Això sí, s'entén que el seu preu rondaria els 13-15 'quilos'. De fet, el Fluminense ja va descartar una oferta del Galatasaray. Per qui hauria d'anar Quique Cárcel?