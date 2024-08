Pau López, a l'òrbita del Girona

La recerca pel porter que li falta al Girona comença a escalfar-se: tal com va avançar la Cadena Ser, en aquests moments el gironí Pau López és l'objectiu número u per aterrar a Montilivi i disputar-li la titularitat a Paulo Gazzaniga. López actualment defensa els colors de l'Olympique de Marsella, a la Ligue 1, i els dos clubs ja han començat les negociacions. El futbolista no compta per als francesos i està entrenant amb el filial. Els de Montilivi, però, no són l'única proposta procedent de la Lliga que té al damunt de la taula.

Perquè un altre dels candidats a dir-hi la seva és l'Atlètic de Madrid. I també hi ha el València. Ambdos entitats, això sí, el volen sempre que pateixin sortides: els madrilenys la de Moldovan, els valencians la de Mamardashvili, segons va ampliar Relevo.

D'altra banda, l'entitat gironina espera confirmar aquesta setmana el vuitè fitxatge de l'estiu: el davanter macedoni Bojan Miovski, que ja es va acomiadar de l'Aberdeen escocès. Amb aquest moviment tan sols quedarà concretar el porter, el migcampista i l'extrem, sempre que no s'afegeixi una excepció a qualsevol de les posicions que continuen coixes. Seran dies intensos els que queden per acabar el mercat, que tanca la nit del 31 d'agost.

