La pilota descobrirà quina és la nova realitat del Girona

La primera premissa és clara: el Girona ja no és el meravellós conjunt de la temporada passada, en què va ser la revelació de la Lliga i un dels equips més bonics de veure del futbol europeu. Ara ha de posar el comptador a zero i oblidar el mirall que li deia que era un conjunt especial. I això porta feina. Sobretot, en l'aspecte mental. La nova situació, la que començarà a descobrir en el seu cinquè curs a Primera al camp del Betis (21.30 hores, DAZN), no necessàriament és negativa. Però caldrà acostumar-se als nous temps i recordar que l'any serà llarg i que el gran objectiu és la permanència.

La plantilla encara és a mig fer, hi ha absències significatives i físicament l'estat no és l'idoni. Ho sap Míchel, ho sap el vestidor i també ho sap l'entorn, que haurà de tenir paciència si les coses es posen lletges. No és que al Betis l'inici de curs l'enganxi relativament millor, perquè si el Girona ha perdut cinc titulars, els andalusos n'han perdut sis: Miranda, Pezzella, Guido, Willian José i Ayoze. A més, ni Isco ni Bakambu formaran part de la convocatòria de Pellegrini.

Els gironins presentaran un onze força semblant al dels darrers amistosos (només n'han guanyat un de set), amb alguns dubtes: la presència dels dos futbolistes olímpics, Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz, sembla tancada perquè tenen més càrrega competitiva; però tant pot ser que Míchel aposti per Van de Beek i Bryan Gil com per donar entrada a Portu. Seria una sorpresa que Arnau, recentment renovat, no aparegués a l'alineació i sí que ho fes Francés; com també que Stuani sortís d'inici. En principi, l'uruguaià, per més gol que asseguri, s'haurà d'asseure a la banqueta.

El que tampoc no genera cap mena de confusió és que, per més interrogants que sorgeixin, quan l'àrbitre xiuli el començament de la Lliga, el Girona competirà de meravella. El vestidor manté part de l'esquelet, però també tota la fam. Míchel no només no vol permetre que ningú no s'adormi, els reclama més atenció, més nivell, més competitivitat interna. En definitiva, vol un Girona millor. El llistó és altíssim i tothom sap que és impossible igualar el curs passat. Però la dignitat està en joc. I l'orgull pesa.