Betis-Girona: L’aparició dels joves salva l’inici (1-1)

La primera jornada no passarà a la història pel futbol que es va veure ahir al Benito Villamarín i, de fet se’n podran treure poques conclusions perquè tant el Girona com el Betis estan en construcció, però de cara a la llei la pretemporada s’ha acabat i en joc hi havia els primers tres punts de la Lliga. Els més joves, Misehouy i Almena, van haver de sortir al rescat dels blan-i-vermells, que si no se n’haurien anat amb les mans buides de Sevilla, perquè el conjunt de Pellegrini va anar per davant al marcador fins al minut 72 gràcies a un gol matiner de Marc Bartra (1-1). Als gironins, a l’espera de poder comptar amb el seu nou home gol, els va faltar pólvora en atac.

N’hi ha que somien amb un estiu etern. El Girona, en canvi, hauria preferit que la calor no arribés mai i que la temporada passada hagués durat per sempre. Per mantenir-se instal·lat en el núvol que el va dur a superar tots els rècords i classificar-se a la Champions. Les etapes, però, també s’han de saber tancar per poder començar nous cicles. El conjunt blanc-i-vermell es troba en aquest procés. La plantilla ha patit un canvi important arran de les baixes de jugadors com Dovbyk i Savinho, que entre els dos van marcar 33 gols, Eric Garcia, Aleix Garcia o Yan Couto i Quique Cárcel l’haurà de reinventar. El director esportiu es va quedar a prop de portar-li a Míchel el davanter que demanava abans de l’estrena de la Lliga, sense ser-hi a temps. El fitxatge de Bojan Miovski (Aberdeen) no es va poder anunciar fins ahir i, evidentment, el tècnic no el va tenir disponible per al debut al camp del Betis per qüestions burocràtiques i perquè tampoc ha entrenat encara amb el grup. El mateix va passar amb Pau López. La cessió del porter es farà oficial durant el dia d’avui.

Per si això fos poc, l’entrenador va confirmar que el procés víric que va afectar mitja dotzena de futbolistes a la minigira anglesa va ser salmonel·la. Encara no estan tots recuperats.

No obstant això, el Girona no va ser l’únic que es va presentar al Benito Villamarín amb l’equip a mig fer. És el que passa quan la competició comença quinze dies abans del tancament del mercat de fitxatges... Els verd-i-blancs han perdut jugadors com Pezzella, Guido Rodríguez o Ayoze -i Héctor Bellerín va caure de la convocatòria pel matí i Isco continua recuperant-se d’una lesió al peroné-, així que Pellegrini també se les va haver d’empescar i va sortir amb Aitor Ruibal de «nou». Mentre que Míchel es va decantar per un onze força previsible, però amb alguna sorpresa com la novetat d’Abel Ruiz a la punta d’atac malgrat no haver disputat cap minut durant la pretemporada perquè va anar als Jocs Olímpics juntament amb Miguel. També es va estrenar de titular Bryan Gil.

El partit es va complicar des de l’inici. Tot just havien passat cinc minuts quan Fekir va picar el primer córner favorable al Betis al primer pal, on va trobar Marc Bartra per rematar de cap amb tota la ràbia acumulada que portava a dins després de perdre’s bona part de l’últim curs per culpa d’una lesió. L’acció del central català va ser impossible d’aturar per a un Gazzaniga que la va tocar mínimament, però no hi va poder fer res. El porter argentí sí que es va lluir per evitar el 2-0. Una pilota perduda dels gironins, en què Arnau va quedar assenyalat, va acabar als peus de Juanmi, que va driblar la defensa fins a topar amb Gazzaniga.

El Girona ho intentava, sense que li sortís res bé. Abel Ruiz va deixar escapar una oportunitat davant la porteria de Rui Silva, després d’una bona jugada d’Iván Martín. Faltaven els automatismes que tant bé havien funcionat.

Tenint en compte que a les deu de la nit el termòmetre marcava 30 graus a Sevilla, Míchel va aprofitar per parlar amb els jugadors i corregir el que no li agradava durant la pausa d’hidratació. Bryan Gil va provar un xut des de la frontal, que es va perdre a la grada. També se la intentar emportar Portu, però no va trobar a ningú a qui passar-la. El Girona necessitava més per extreure’n quelcom positiu, tot i que els de Pellegrini, si no fos pel gol de Bartra, tampoc estaven per llançar coets. Perraud en va fallar-ne un parell abans de la mitja part.

La connexió dels joves

Qui sap si per què al camp del Betis no li tenen especial estima, pel seu passat a l’etern rival, o perquè encara ha d’agafar confiança i no està al cent per cent, però Bryan Gil es va mostrar tímid a l’hora d’encarar a porteria. Més a prop hi va ser Abel Ruiz, estavellant una pilota al pal després de rebre una centrada de Yangel Herrera. Les intencions del conjunt gironí no eren dolentes, però continuava faltant un xic.

Gazzaniga va tornar a evitar una derrota més àmplia aturant una jugada de Rodri traient una mà miraculosa. Pellegrini, conscient que els seus no estaven bé tot i manar en el marcador, va introduir canvis i poc després ho va fer Míchel fent entrar Solís i Almena per Romeu i Portu. El jugador del filial va debutar a Primera Divisió veient premiada la gran pretemporada que ha fet amb el primer equip. S’hi va sumar Misehouy, que només va necessitar dos minuts. El darrer tram va ser pels joves. Així va néixer l’empat, de la parella Almena-Misehouy. El primer va estar espectacular per crear perill i el segon, atent per empènyer la pilota cap a dins.

El Girona va poder matar el partit, però no va ser prou hàbil. Igual que el Betis. Tots dos van despertar tard, posant dels nervis a un estadi on als blanc-i-vermells se’ls continua resistint la victòria a Primera Divisió. El jove davanter neerlandès va tenir-la a prop amb un segon xut, que va sortir fora per poc.