Míchel: «Hem de construir des de la seguretat»

El Girona està en creixement. Així ho considera Míchel i és el que es va veure ahir al camp del Betis, on la Lliga va començar massa aviat tant per uns com pels altres. És per això que el tècnic va apostar per un onze «amb la majoria de jugadors de l’any passat»: «Com que estem en construcció, vull que ho fem des del no perdre. Aquesta és la principal dificultat, construir des de la seguretat. He intentat donar solucions a l’equip. Ens emportem un empat del camp del Betis i se li ha de donar valor perquè puntuar aquí és molt complicat. El rival sempre té l’alè de la seva afició».

Míchel va aplaudir que «l’equip ha tingut la personalitat de jugar a la nostra idea, sabent que les connexions encara no són les millors». «Hem fet el que estem treballant i estic feliç. És la idea que volem. El Betis s’ha defensat bé, tot i que no hem tingut gaires ocasions clares de gol. Les pèrdues són una preocupació entre cometes perquè tindrem connexió quan els jugadors tinguin més temps entre ells», va afegir.

En aquest sentit, a l’hora de fer correccions, l’entrenador va insistir als jugadors «de posar la pilota a dins i mirar a la porteria rival».

També va referir-se a la titularitat d’Abel Ruiz, que no havia disputat cap minut amb l’equip. «He tingut moltíssimes converses amb ell per telèfon abans de venir. Sap quina és la meva idea i el que vull d’ell. És un jugador molt intel·ligent», va comentar.

Sobre el nou fitxatge, el davanter Bojan Miovski, va valorar que «és una molt bona incorporació». «És un jugador que té gol i arriba amb il·lusió», va destacar.