La nit somiada d’Almena i Misehouy al camp del Betis

Entre el mercat de fitxatges, els compromisos internacionals, els problemes físics, l’inici de la Lliga a mitjan agost i les mil històries que puguin passar, la pretemporada s’ha convertit més en l’oportunitat dels joves per poder entrar en la dinàmica del primer equip que no pas en el període d’adaptació i preparació de la plantilla per al retorn a la competició. Aquest estiu, Míchel ha citat als jugadors del filial Antal, Comas, Selvi, Almena, Minsu, Jastin, Joel Roca i Artero per tenir-los a la seves ordres i, qui més qui menys, ha aprofitat l’oportunitat. Hi ha hagut un nom, però, que ha destacat per sobre la resta.

Iker Almena, que ja va demostrar de quina pasta està fet en la pretemporada anterior, ha sigut la gran revelació del conjunt gironí. El curs passat va formar part d’alguna convocatòria de la Lliga, sense arribar a debutar, i va estrenar-se amb el primer equip a la Copa, tot i que el premi gros li va arribar dijous al Benito Villamarín. L’extrem, de 20 anys, va jugar el seu primer partit a Primera Divisió, després de substituir Portu al minut 66 del partit davant el Betis. En aquell moment, els blanc-i-vermells anaven per sota en el marcador per un gol matiner de Marc Bartra en una jugada de córner. El de l’Hospitalet de Llobregat va causar efecte de seguida i només va necessitar sis minuts per revolucionar el duel amb una genialitat per superar Perraud i donar l’assistència al gol de Misehouy. El neerlandés també tindrà una menció especial a continuació.

«Estic molt content pel meu debut a la Lliga. El míster m’ha donat la confiança i això és el més important. He de continuar treballant i seguir endavant», va assegurar Almena després de fer realitat el somni de jugar a l’elit. Així va descriure l’acció que va meravellar tothom: «Gabriel m’ha obert en banda, he vist l’u contra u molt clar i he anat amb tota la meva confiança cap a ell. Un cop superat el central, he vist a Gabriel sol i li he donat per a què l’empenti». El futbolista va reconèixer que «sempre he confiat en mi mateix, en el meu u contra u i en el meu regat. Són les meves virtuts». «He d’aprofitar les oportunitats que em doni Míchel», va afegir.

Debut i gol

Segurament, no es parlaria tant d’aquesta acció d’Almena si la pilota no hagués arribat a bon port. L’encarregat de rebre-la va ser Misehouy. En el seu cas, només va necessitar dos minuts per posar l’empat al marcador. El jove, de 19 anys, va entrar per Yangel Herrera al minut 70 i va iniciar i finalitzar l’acció de l’1-1. A més a més, va tenir molt a prop la diana de la victòria en el tram final. La pilota va sortir fora per poc.

Misehouy, que té fitxa del Girona B per alliberar espai a la plantilla del primer equip, va escollir jugar a Montilivi, després de no renovar amb l’Ajax i marxar lliure. El futbolista d’origen ghanès i nacionalitat neerlandesa té contracte fins al 2028.

Míchel rebaixa la pressió

Pensant en l’impacte que tindria la connexió Almena-Misehouy arran del gol de l’empat, Míchel es va encarregar de rebaixar la pressió mediàtica en la roda de premsa posterior a l’encontre. «Els protagonistes del partit han sigut tots. Sé que els marejaran. Almena i Misehouy són jugadors que tenen moltes coses bones perquè tenen talent i ho han fet bé a la pretemporada, però crec que han de millorar molt. Si es queden amb el gol i pensen que ja estan preparats, no els traurem rendiment. Vull que sàpiguen que encara estan lluny d’estar a un equip professional. Han de millorar molt per créixer», va dir.