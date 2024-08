El Porto accelera en la puja per Yáser Asprilla

Un dels desigs més ambiciosos del Girona passa per incorporar a un extrem, que sigui diferencial i que pugui jugar pels dos costats. El favorit és Yáser Asprilla, però aconseguir tancar l’arribada de l’extrem colombià no serà una tasca fàcil.

Segons publica el diari Sport, del mateix grup editorial, l’entorn del futbolista ha explicat que els rumors dels últims dies sobre el futur del futbolista han estat per qüestions d’interessos i que el Porto és un dels clubs més ben posicionats per fer-se amb el fitxatge de Yáser Asprilla, el qual també estaria en conversacions amb diversos clubs anglesos com el Leicester.

El jugador del Watford no ha format part de la convocatòria per al partit d’avui contra l’Stoke City (3-0)i continua apartat de l’equip sense haver pogut sumar encara minuts oficials amb el conjunt anglès.

Segons han informat mitjans colombians, el Watford està molest amb el jugador perquè quan ja tenien el seu traspàs acordat amb l’Stade Rennais francès per una xifra al voltant dels 25 milions d’euros, el seu agent s’hi va interposar exigint una comissió més alta per a ell i l’operació no va fructificar.

És per això que ara el Watford no està disposat a cedir fàcilment i no vol baixar dels 20 «quilos».

El curs passat, l’extrem va mostrar el seu olfacte golejador amb sis dianes i vuit assistències entre Championship i FA Cup.