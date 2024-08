El moment d’Arnau: capità i protagonista d’un any històric

Arnau Martínez es va haver d’emancipar molt ràpid. El defensa de Premià de Dalt tenia només 17 anys quan va treure el cap per primera vegada al primer equip. L’estrena oficial va ser a la Copa del Rei davant la Gimnàstica Segoviana, però la veritat és que no va trigar gaire en competir a la lliga. Aleshores, la temporada 2020-21, el Girona militava a Segona Divisió i Francisco li va donar l’oportunitat posant-lo de titular contra l’Albacete. Al tècnic andalús li va agradar tant el partit del central, que el va mantenir a l’onze fins a l’últim partit del curs, quan els gironins van caure en la final del play-off davant el Rayo Vallecano. L’exercici següent va arribar Míchel, qui el va reubicar al lateral dret i el va convertir en una peça clau per acabar aconseguint l’ascens a Tenerife. De fet, Arnau va ser l’autor de l’1-3 definitiu a l’Heliodoro Rodríguez López.

El maresmenc, que va fer el salt del juvenil de Divisió d’Honor al primer equip, ràpidament es va saber adaptar per actuar com si fos un veterà. I com a tal, va guanyar-se un lloc fix a l’equip gironí. Míchel el va tenir en compte en el retorn del club a Primera Divisió, permetent que el jove futbolista explotés amb 33 partits i 3 gols en la seva primera temporada a la màxima categoria del futbol espanyol. Això va fer que despertés l’interès de grans clubs europeus, des de la lliga espanyola, a la Premier League o la Bundesliga, i es convertís en un dels grans actius del club, però la seva sortida mai es va concretar.

L’ostracisme del curs passat

La seva situació va patir un canvi radical la passada campanya. Arnau, que estava acostumat a jugar-ho tot, va perdre la titularitat en benefici de Yan Couto i la seva participació va caure en picat justament quan el conjunt blanc-i-vermell vivia la millor època que podia imaginar. El defensa no va gaudir gaire en la històrica temporada de la classificació a la Champions, en la qual va disputar menys de la meitat de minuts dels que havia tingut els dos anys anteriors amb Míchel. El tècnic el va «castigar» amb 21 encontres -14 com a titular- en què va acumular 1.242 minuts, que no serien res en comparació amb els 2.738 que va jugar el seu primer any a Primera i els 3.528 que va tenir el curs de l’ascens.

Amb contracte fins al 2025 i la direcció esportiva treballant per ampliar-lo, la seva renovació es va congelar fins al punt de no tenir clar el seu futur.

Aquest estiu, però, s’ha obert un nou escenari per a Arnau. La marxa de Yan Couto, que ha estat traspassat al Borussia Dortmund per part del Manchester City, i la manca de rivalitat a la banda dreta, han donat una oportunitat d'or al lateral. El club va poder fer oficial la seva renovació fins al 2027 i va començar la temporada sent titular al camp del Betis, on va ser el capità gironí.

En la primera jornada de lliga, al maresmenc se li va notar la manca de ritme de competició amb diverses pèrdues de pilota i errades en la passada que haurà de corregir si vol recuperar el protagonisme en l’any del debut a la Champions, on, per cert, serà important per haver-se format a l’Acadèmia.

Subscriu-te per seguir llegint