Demà es posen a la venda les entrades pel Girona-Barça

Malgrat que la Lliga encara no ha fet oficial quin dia ni a quina hora es jugarà el partit de la cinquena jornada entre el Girona i el Barça a Montilivi, el conjunt gironí ja ha anunciat avui els preus fixats pel duel. La cita serà el cap de setmana del 14-15 de setembre a l'estadi, a l'espera de saber el dia i l'hora final que decideixi la Lliga. El que és segur ja és que a partir de demà els socis del Girona ja podran comprar entrades pel partit. El procés començarà a les 11:00 del matí, amb prioritat de compra pels socis amb un màxim d’una entrada per ID i descompte del 10% sobre el preu de l’entrada. Es podran afegir a la cistella de compra un màxim de sis entrades per transacció tot i que cada entrada haurà de ser validada pel seu ID de soci corresponent.

Els preus pel Girona-Barça d'aquest mes que ve / Diari de Girona

Les entrades pels socis van dels 162 (tribuna superior) als 83'70 euros (gol) mentre que pels que no ho són es mouen entre els 180 i 93.