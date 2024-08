Set anys del debut a Primera del Girona

Tot era nou, aquella tarda. Per fi havia arribat el dia, desitjat a més no poder molt abans de fer-se realitat. El Girona debutava a Primera Divisió. Sí, no era pas cap somni. El mateix club que aquest any s'estrenarà a la Lliga de Campions, el 2017 vivia el seu bateig a l'elit. Va ser dos dies després dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils, el 19 d'agost a les 20.15 hores. D'això, avui fa set anys.

L'expectació era altíssima i ningú no estava preparat per gestionar tantíssimes emocions. Bé, l'equip sí, sempre a l'altura de les circumstàncies fos quin fos el cim que li tocava escalar. No va guanyar el partit perquè va pecar d'inexperiència, de no saber matar el seu rival quan el tenia agonitzant als seus peus, però el 2-2 va ser la presentació perfecta.

Montilivi, esclar, feia goig. Flipava. Al·lucinava. I s'enrabiava una mica, també, perquè les cues per accedir al recinte van provocar que més d'un, de dos, de deu i de vint es perdessin una bona estona de la primera part. Per descomptat, ja a l'escalfament l'estadi respirava un ambient diferent, especial. Quelcom que ni la temporada passada, la del tercer lloc i els 81 punts, s'apreciava. Aquell primer dia no s'oblidarà mai. Sobretot no ho faran els 11.342 espectadors presents.

«A l'afició l'he de puntuar amb un dotze sobre deu. S'ha notat que la gent ha vingut a donar-nos tot el seu suport. No han deixat d'animar en cap moment, fins i tot quan les coses s'han torçat», deia Pablo Machín, minuts després d'acabar el duel. El sorià ja era conscient que havia viscut una festassa. A alguns jugadors, en canvi, els va costar d'assimilar. Aday Benitez ha recordat sovint, anys més tard, que «veia a Griezmann al túnel de vestidors, just abans de sortir al terreny de joc, i m'havia de pessigar per recordar-me que era veritat». I la gent, tres quarts del mateix. L'anterior soci número u de l'entitat, Ramon Marro, mort ara fa un any, amb la credibilitat que li donava l'experiència de seguir el Girona al llarg de tota una vida per totes les categories inimaginables, opinava que «el partit amb l'Atlètic va ser extraordinari, mai havia vist res similar. Quan vaig veure l'ambient i vaig sentir els crits de 'Girona, Girona' em vaig quedar sense paraules. I els dos gols gairebé seguits, allò sí que va ser una bogeria...». De fet, a molta gent li queien les llàgrimes imaginant què hauria significat per als pares, germans o avis que ja no hi eren comprovar amb els seus propis ulls com el seu Girona competia a Primera. «Si ho haguessin vist serien tan feliços».

El boom mediàtic

L'explosió va ser tan ferotge que la marca Girona va començar a expandir-se excepcionalment, adquirint una fortalesa interna i externa que, anys més tard, va permetre mantenir el projecte tot i la travessia dels tres anys seguits a la Segona Divisió.

Actualment, set anys després d'aquell primer dia, el Girona està aproximadament a un mes de viure una nova estrena: la continental. Un pas més fora de tota lògica, sens dubte superior a la de deixar-se veure a l'elit del futbol estatal.

La idea, però, continua intacte. El pressupost s'ha multiplicat, les aliances s'han transformat i la presència entre gegants ha obligat l'entitat a adaptar-se als nous temps, apostant per una via de negoci abans desconeguda. Però si alguna cosa bona té el Girona és que encara manté cert vincle amb el romanticisme. No té les portes obertes com tenia fa una dècada, a Segona. Però sí que veient la identitat dels seus membres, hi ha detalls que et transporten a un futbol idíl·lic. Com que fossin Pere Pons i Àlex Granell els que fessin el viatge a les estrelles de bracet al club. Com que Stuani continuï fent gols. Com que Arnau marqués a Tenerife i ara jugui a la Champions. O com que Portu encara hi sigui. Com fa set anys.