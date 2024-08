Deu dies per tancar la plantilla i moltes carpetes obertes

El Girona va aprovar amb prou bona nota l’estrena a la Lliga dijous passat al camp del Betis (1-1). Venint d’una pretemporada amb molts dubtes, d’un virus que havia fet estralls a l’equip pocs dies abans, amb jugadors amb ben pocs entrenaments i força peces encara per arribar, més d’un ho veia pelut al Villamarín. Tot i això l’equip, sobretot a la segona part, va treure la fam competitiva per acabar sumant un empat d’allò més positiu gràcies al gol de Misehouy. A partir d’aquí, l’agost avança alhora que ho fa la data límit per fitxar jugadors. En aquest sentit, a partir de demà quedaran deu dies justos -el mercat es tenca el divendres 30 a mitjanit- perquè el Girona, i la resta d’equips de Primera i Segona, completin la plantilla amb els retocs que manquen. Els darrers d’arribar a Montilivi han estat Pau López (Olympique), que serà presentat avui, i Bojan Miovski (Aberdeen). De cares noves, tanmateix, n’hi ha d’haver més. Com a mínim, dos més, sinó tres. I això, si és que no vénen a pescar alguns dels jugadors destacats de l’equip de Míchel com Iván Martín, Miguel Gutiérrez o Tsygankov, la qual cosa, capgiraria d’allò més els plans de Quique Cárcel.

Així, a deu dies mal comptats perquè es tanqui el mercat, a Montilivi hi ha encara força feina. Tant per tancar els reforços que necessita Míchel, com per fer lloc i alleugerir la plantilla. Tant és així que ahir mateix, el club va anunciar l’adéu d’Óscar Ureña. El jove extrem figuerenc, de 21 anys, se’n va traspassat al Barça, que l’incorpora per jugar al filial, a Primera RFEF. Internacional amb la República Dominicana i present als Jocs Olímpics de París aquest estiu, Ureña ha jugat cedit a Segona Divisió les dues darreres temporades amb el Cartagena i el Leganés. L’altempordanès ha disputat catorze partits amb el primer equip del Girona, amb el qual va debutar ara fa tres anys amb Míchel d’entrenador en un partit contra l’Amorebieta a Montilivi. Ureña no serà l’únic jove jugador del planter que farà les maletes. Segons la SER, Joel Roca també ha decidit acceptar l’oferta del Mirandés, de Segona, per jugar-hi cedit aquesta temporada. Roca ha superat una greu lesió de lligaments al genoll i desitja cercar minuts en una categoria més exigent que la Tercera RFEF, on juga el filial blanc-i-vermell. A partir d’aquí, queda pendent resoldre el futur de Manu Vallejo, desaparegut de les convocatòries dels darrers amistosos i també del partit del Betis. L’andalús no entra als plans de Míchel.

Per la seva banda, Toni Villa sap que els minuts aniran difícils aquest curs i més quan es concreti l’aterratge d’un altre extrem. Això fa que la continuïtat del murcià sigui complicada. En aquest sentit, l’extrem desitjat sembla que seria el colombià Yaser Asprilla (Wattford). El Porto s’ha retirat de la lluita després que el Wattford refusés l’oferta de 23 de milions. Nico Paz (Madrid) és a la llista de Cárcel per ser el migcampista ofensiu que necessita l’equip. Mentrestant, el Nàpols està atent a Iván Martín i l’Atlètic de Madrid i el Borussia Dortmund continuen pendents de Miguel Gutiérrez. Míchel resa perquè no se’n vagin mentre el rellotge avança. Tic-tac.