Pau López: "Ningú m'ha promès jugar"

Catorze anys després d'haver-ne sortit en categoria infantil per fitxar per l'Espanyol, Pau López ha tornat aquest estiu al Girona. Ho fa com a cedit per l'Olympique de Marsella fins a final de temporada amb una opció de compra. Amb 29 anys, aterra a Montilivi conscient del rol que li espera davant d'un porter consolidat com Paulo Gazzaniga. "No sóc ximple. Sé que vinc a un club on hi ha un porter consolidat i uns rols a respectar. Vaig dir al míster que no tinc cap problema, però que evidentment vull jugar. El club em paga per entrenar, no per jugar", ha dit aquest migdia durant la presentació com a nou jugador blanc-i-vermell.

ELS MOTIUS

"Agraeixo l'esforç que ha fet el Girona com a club i ara és feina meva demostrar-ho al camp. Ha estat un estiu complicat. El Marsella em va dir que no comptava amb mi i a partir d'aquí he mirat opcions. Aquí es presenta una temporada il·lusionant amb la Champions, que és quelcom molt bonic. El Girona que jo coneixia és molt diferent del d'ara. Vaig parlar amb David Lopez per informar-me del club, vestidor i míster. Va ser simple. Tornar a casa és bonic. Es fa estrany ser aquí després de tants anys. Estic content"

PERSPECTIVES

"Ni en Quique ni el míster ni ningú m'ha promès jugar. M'ho he de guanyar aquí. Vinc a gaudir d'una experiència única i a donar el millor de mi mateix. No tinc cap perspectiva, només divertir-me i ja veurem si el míster comptarà amb mi o no. El club em paga per entrenar, no pas per jugar. Al míster li vaig dir que no tindria cap problema. Evidentment que vull jugar, però no sóc ximple i vinc a un club on hi ha un porter consolidat i hi ha uns rols a respectar".

ESTIL

"Conec míster i em vaig quedar sorprès del vídeo del partit del Betis. Sap què vol i com vol jugar. M'agrada i vaig aprendre a jugar així amb Setién al Betis. També he tingut altres entrenadors que ho feien com Sampaoli i Gauttso."

EL RETORN

"A la meva època, el Girona estava a cavall entre Tercera i 2a B. Ara és un dels millors d'Europa. No és casualitat. M'he sorprès de l'estructura del club. Venen de fer temporada històrica i ara vull ajudar a continuar fent créixer el club"