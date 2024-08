El Girona estreny el cercle per Asprilla i esperarà Èric Garcia

L’estrena al camp del Betis amb un botí d’un punt gràcies al gol de Misehouy (1-1) va ser d’allò més positiva per a un Girona que s’hi presentava amb molts dubtes després d’una pretemporada discreta. El punt ha de servir per créixer i apuntalar la reconstrucció d’una plantilla a la qual encara hi han d’arribar peces. En aquest sentit, una de les posicions a reforçar que ha manifestat Míchel en diverses ocasions és l’extrem. El tècnic ha perdut Savinho i Couto, ha obert la porta de sortida a Ureña (Barça), Roca (Mirandés), Chaira i Toni Villa i, de moment, ha vist com només arribava Bryan Gil (Tottenham). És per això que vol un altre efectiu a la banda i que sigui un jugador important. Després de regirar molt el mercat, un dels objectius més clars que té ara el Girona és Yáser Asprilla del Wattford. El colombià, de 21 anys, ve de signar una temporada impactant a la Championship (segona divisió anglesa) amb 6 gols i 8 assistències en 47 partits que ha cridat l’atenció d’una bona colla de clubs europeus. Així, Rennes, Arsenal, Porto, Leicester i també el Girona han trucat a la porta del Wattford. Gens fàcil serà una operació amb moltes arestes i en la qual dos representants diferents lluiten per tenir el control dels drets del jugador. Això hauria trencat la venda d’Asprilla al Rennes fa unes setmanes i ara, després que el Porto se n’hagi desdit per «massa car», el Girona sembla el més ben posicionat.

Les xifres de l’operació no estan clares encara. D’una banda, el Porto hauria refusat pagar els 25 milions que sí que oferia el Rennes; de l’altra, l’entrenador del Wattford, Tom Cleverly, va dir fa uns dies que confiava vendre Asprilla per un «preu similar» al que van ingressar per Ismaël Koné, traspassat al Marsella per uns 12’5 milions, més cinc més en variables.

Asprilla és un extrem dretà, internacional absolut per Colòmbia sis vegades, vertical, ràpid i amb capacitat per desequilibrar. Una arma necessària que ajudaria a omplir el buit deixat per Savinho. Caldrà veure com avancen les negociacions i si el Girona és capaç de resoldre l’embolic entre els dos intermediaris i arribar a un acord amb el Wattford.

Mentrestant, a la llista de desitjos de Míchel hi ha també un migcampista de caràcter ofensiu pel qual sembla que encara s’ha d’esperar. Per qui s’esperarà el que faci falta, és per Èric Garcia. Malgrat que el central del Martorell va assegurar fa uns dies que aquesta temporada es quedava «cent per cent» al Barça, els problemes que té el conjunt blaugrana per inscriure jugadors podrien acostar-lo a Montilivi. El Barça ja ha empès Gundögan a sortir per poder donar d’alta Dani Olmo però necessita més límit salarial per fer alguna altra incorporació a l’extrem o al lateral esquerre. Pendents de si Clement Lenglet, Mika Faye o Ansu Fati s’avenen a deixar el Camp Nou, el club podria valorar l’opció d’Èric Garcia. En aquest cas, això sí, el Girona s’hauria de rascar força la butxaca tant si és una nova cessió, en la qual hauria de pagar molt més del sou del jugador que la temporada passada, o bé un traspàs, que tampoc es veu amb mals ulls a Montilivi.