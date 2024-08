Miovski: "Sóc diferent de Dovbyk; no m'espanten les comparacions"

El Girona ha presentat aquest migdia, Bojan Miovski, l'home destinat a agafar el relleu d'Artem Dovbyk com a golejador de l'equip aquesta temporada. El pes o la pressió de venir a suplir l'ucraïnès no espanta el macedoni. "Sé de les qualitats que tinc i no tinc por de res. Dovbyk és un gran davanter, però jo sóc totalment diferent. Som dos davanters diferents. No tinc por de les comparacions" ha dit. Sense que en cap moment li desaparegués el somriure a la boca, Miovski no ha volgut marcar-se cap xifra de gols. "Intentaré fer tants gols com pugui per ser pitxitxi".

Miovski ha confessat que aterrar al Girona i a la Lliga és "una oportunitat" que havia esperat "tota la vida". Per això, no va tenir "cap dubte" a l'hora de signar. Pel que fa als primers dies, el balcànic ha explicat que es troba com a casa tot i fer ben pocs dies que treballa amb l'equip. "El vestidor és molt bo. Sento que fa molt de temps que sóc aquí i només fa quatre dies que hi sóc. És com una família", ha dit. Lògicament, encara no ha tingut temps de conèixer la ciutat però sí que ha deixat clar que "coneixia Girona i la Catedral" per ser protagonistes a la sèrie Joc de Trons.

Mentrestant, Quique Cárcel també ha valorat el fitxatge de Miovksi. "Amb la possible sortida d'en Dovbyk vam treballar diversos jugadors. Amb Abel Ruiz, calia cercar un altre perfil de jugador i considerem que Miovski té les condicions de punta que va bé a l'espai, aguanta bé pilota i s'associa bé. Per l'estil del míster, consideràvem que era l'home a signar. Ve de dos anys molt bons, lliga diferent i necessitarà temps d'adaptació, però és intel·ligent i té capacitat de gol.

Amb Miovski, el club continua treballant per tancar un parell o tres més d'incorporacions i, alhora, per alliberar una plaça més a la plantilla.