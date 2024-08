El Saragossa pregunta per la cessió Antal

La feina als despatxos de la direcció esportiva del Girona no s’acaba amb la recerca de les millors peces per completar la plantilla del primer equip. Hi ha moltes més carpetes obertes sobre la taula que s’han d’anar tancant de mica en mica. Són els casos de jugadors que no compten per a Míchel o que estan a cavall del primer equip i del filial i que se n’ha de resoldre el futur. Això és el que està fent el Girona que aquesta setmana ha traspassat Óscar Ureña al Barça, cedit Joel Roca al Mirandés i rescindit Manu Vallejo, que ha fitxat pel Racing de Ferrol. De sortides n’hi haurà més. Toni Villa és un dels homes que sembla que no té lloc al primer equip i amb s’hi està negociant. Un altre cas és el d’Antal Yaakobishvili. El central hongarès, que el curs passat va debutar amb el primer equip, té una proposta sobre la taula per sortir cedit al Saragossa, de Segona Divisió. El conjunt aragonès, que ja ha parlat i té el vist i plau del Girona i del jugador, contempla Antal com l’alternativa a Lekovic de l’Estrella Roja, la seva prioritat. L’hongarès, tanmateix, també propostes de l’estranger.

Mentrestant, el club s’ha assegurat la continuïtat de Kim Minsu. El jove coreà, de 18 anys, amplia contracte fins al 2027. Paral·lelament, el club ha tancat l’arribada de Luis Montes, de 18 anys, procedent del Vila-real.