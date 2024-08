Asprilla signarà fins al 2030

L'adéu de Savinho ha deixat un gran buit a la banda esquerra de l'atac del Girona. És per això que la direcció esportiva del conjunt gironí, conscient de la importància dels extrems en l'esquema de Míchel, ha volgut esperar fins a trobar la peça adequada. Primer va arribar Bryan Gil, cedit pel Tottenham, però Míchel no en feia prou i volia dos extrems desequilibrants i de primer nivell. Això ha fet que el Girona hagi regirat el mercat fins a decidir-se per Yáser Asprilla del Watford. L'internacional absolut colombià, de 20 anys, és l'escollit i, de fet, segons informa Fabrizio Romano, està volant ja cap a Girona per passar la revisió mèdica. Asprilla signarà contracte fins al 2030 amb el Girona. El preu de l'operació no ha transcendit tot i que, tranquil·lament, podria ser el fitxatge més car de la història del club, superant de força els catorze milions d'euros, entre fix i variable, que ha costat Krejci. Asprilla ha signat 7 gols i 9 assistències en dues temporades (81 partits) a la Championship anglesa.

Un cop es confirmi l'alta d'Asprilla, al Girona li quedarà per tancar l'arribada d'un migcampista ofensiu polivalent encara. Això sí, el club també té previst esperar per si Èric Garcia ha de sortir del Barça i per si hi ha alguna oportunitat de mercat. El que no desitja ni Míchel ni Cárcel és haver d'anar amb presses a darrera hora perquè algun equip s'endugui Tsygankov, Miguel Gutiérrez o Iván Martín.