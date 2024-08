Asprilla trenca tot els rècords

Passaven pocs minuts de les cinc de la tarda quan a l’aeroport de Vilobí d’Onyar hi aterrava un vol privat procedent de Londres. De dins en baixava Yáser Esnéider Asprilla, que a la sortida de la terminal ja es feia les primeres fotos amb aficionats del Girona abans de confirmar-se el seu fitxatge -serà avui- pel conjunt blanc-i-vermell. El jove colombià, de vint anys, encara no ha debutat ni trepitjat Montilivi però ja forma part de la història del Girona perquè s’ha convertit en el fitxatge més car dels noranta-quatre anys de vida del club. Més de vint-i-cinc milions en pagarà el conjunt gironí al Watford per quedar-se fins al 2030 un extrem elèctric, ràpid i desvergonyit amb capacitat tant per fer gols com assistències. És a dir, el que volia Míchel. Una peça que s’assemblés com més millor a Savinho, la gran sensació de la temporada passada.

Sense voler-ho, Asprilla arriba a Girona amb una motxilla ben carregada. D’una banda, la pressió de ser el recanvi natural de Savinho i, de l’altra, la responsabilitat de ser el fitxatge més car de la història del club. Les xifres oficials no han transcendit però l’operació pot partir de vint-i-cinc milions. O més. Això farà que Asprilla avanci Ladislav Krejci -«no penso la pressió de si sóc el fitxatge més car o no», va dir en la presentació- al capdavant del rànquing d’incorporacions més costoses. El txec va costar uns dotze milions, entre fixos i variables.

Quique Cárcel i Delfí Geli, dimarts a Montilivi / Marc Martí Font

Asprilla va ser un dels millors jugadors de la Championship (segona divisió anglesa) la temporada passada. En dos cursos a Anglaterra, el colombià ha ensenyat detalls de crac. Esquerrà de gran gambada, sol jugar a cama canviada, per la dreta, i anar cap a dins, on és capaç de marcar amb xuts des de la llarga distància. Esmunyedís, atrevit i entremaliat, Asprilla és el clàssic extrem a qui agrada encarar el marcador i rifar-se’l. Amb el colombià, Míchel guanya un jugador capaç d’anar per les dues bandes i, si calgués, també per la mitjapunta. L’alçada (1’86m.) li permet desfer-se per velocitat de rivals i armar la cama amb molta velocitat. Un jugador, doncs, d’aquells que agraden als aficionats. Dels que fan posar-los dempeus i cridar «oh». L’ombra de Savinho, tanmateix, pot ser molt allargada.

El Girona, doncs, ha guanyat la partida al Rennes, Leicester i Porto per endur-se un dels talents més prometedors del panorama internacional. Ha hagut d’esquitxar fort, però veient la punteria de Quique Cárcel, per força s’ha de confiar que Asprilla serà un jugador important. Paciència, això sí, que té vint anys.

Amb Asprilla al sarró, al Girona li queden encara alguns moviments per fer abans no es tenqui el mercat d’avui en vuit. L’arribada del migcampista polivalent és la prioritària. Míchel vol un recanvi per a Iván Martín que pugui jugar de pivot i tingui característiques ofensives per adaptar-se a la mitjapunta. Mentrestant, el club continuarà esperant fins al final per si el Barça necessita treure’s Èric Garcia. El que no desitgen Cárcel, Míchel ni cap aficionat és que vingui algun club aquests darrers dies a endur-se a cop de clàusula Miguel Gutiérrez, Iván Martín o Viktor Tsygankov.