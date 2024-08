Miovski, cap a Madrid; Asprilla encara no

Ni es pot ni es vol queixar, Míchel Sánchez, per la transformació radical que ha viscut el Girona aquest estiu. El conjunt blanc-i-vermell ja pot disposar del seu nou davanter Bojan Miovski en la convocatòria per enfrontar-se aquest diumenge a l'Atlètic de Madrid al Cívitas Metropolitano (21.30 hores, DAZN). També viatja el porter Pau López, però no el fitxatge més car de la història del club, Yáser Asprilla, que està esperant que la paperassa ho faci viable, suposadament dijous amb l'Osasuna. Respecte a l'empat contra el Betis en la jornada inaugural també entra Viktor Tsygankov. No ho farà tampoc Valery, que s'està recuperant de la malaltia patida fa uns dies. D'altra banda, el club ultima la cessió d'Ilias Chaira a l'Oviedo i la rescissió de Toni Villa. "Li estem molt agraïts per la seva manera de ser i la feina feta, li desitjo el millor", ha dit Míchel.

El tècnic blanc-i-vermell ha parlat amb respecte de l'Atlètic. "El Cholo ha aconseguit que sigui un dels equips top d'Europa. Sempre és a Champions, ha guanyat títols, fa uns tretze anys que hi és i l'ha estabilitzat a un nivell molt elevat. Aquest any han fet fitxatges molt importants i és un candidat al títol. Serà un partit complicat, però tenim il·lusió i motivació per fer un bon partit. Crec que som capaços de fer-lo. Dins de les dificultats, podem créixer dins del duel". Sobre les expectatives d'Asprilla ha valorat que "hem fet molt bons fitxatges, de molta qualitat, però hem de construir un equip. Té un bon u contra u, una cama esquerra increïble, un gran xut, però és molt jove. Hem de tenir tranquil·litat, anar pas a pas. La pressió és per a tothom, no només per a ell. Però ens aporta energia i les nostres sensacions és que l'hem fitxat per molts anys".

Quin és l'estat de la plantilla, actualment? "He vist bé a l'equip, ja he dit que ha entrenat molt bé, però hem de continuar perquè els detalls marquen la diferència i contra els rivals grans, encara més. És complicat fer un pronòstic, però sento que estem preparats. La màxima exigència provoca que la nostra mentalitat hagi de ser col·lectiva i no individual. En el moment de prendre una decisió al camp, espero que sigui col·lectiva. Perquè quan estàs en dificultats, penses en tu i no en l'equip, per solucionar-ho. I en aquest sentit, crec que hem de millorar. Però estic convençut que ho farem amb el pas de les jornades, perquè tenim talent". D'Eric Garcia no n'ha volgut parlar. "No és un jugador que estigui aquí. És un gran jugador, però és del Barça. No sé què passarà. El mercat està obert. Quique té la meva confiança i la del club, ha fet el millor per nosaltres i ja sap què penso. Està fent les coses que toquen. Jo no tinc cap problema".

"Necessitem als millors jugadors possibles. Quique ja té la resposta a la nostra exigència i farà el millor pel club. Els fitxatges milloren la plantilla, sobretot per al futur. Estem en creixement i no volem futbolistes per un any o per la Champions, els volem pel creixement del Girona. No sé qui vindrà. Si ve un extrem, serà bo pel futur i el present. Si ve un central-lateral, el mateix. Si és lateral esquerre, igual. Asprilla pot jugar a molts llocs: dreta, esquerra, mig, segon punta. Un 10 que ha de jugar per l'equip", ha afegit el tècnic madrileny, a qui se li ha insistit més pel mercat que no pel partit al Cívitas. "No tinc la sensació que hagi de marxar cap més futbolista, Villa a banda. Però si Quique pot fer un extrem, segur que pensa en un u contra u; si no troba un futbolista d'aquestes característiques, potser fem un futbolista que pugui ser lateral i extrem. I sinó, un altre. És una roda. Ell al cap té moltes possibilitats, i nosaltres tenim clar què volem. No és una posició en concret, són característiques".

"Sempre he dit que vull fer el màxim de punts possibles, aquesta setmana en podríem fer nou. Però l'objectiu principal és créixer, perquè la temporada és complicada i ho haurem de fer molt bé. Els canvis que hi ha a la plantilla, però especialment en les dinàmiques, que treballarem pensant en tres partits a la setmana, és un creixement de club. Però per demanar, demano nou punts. Serà complicat, però hem de pensar partit a partit. Contra l'Atlètic serà difícil, és un dels millors equips del món. Però en el nostre cor no podem pensar que una derrota està bé", ha desenvolupat el tècnic, abans d'anar al detall amb el rol de la porteria. "Pau millora la porteria, millora a Gazzaniga i Juan Carlos. El volíem i ell volia venir. Tots els fitxatges són de la nostra manera de fer les coses. Té una mentalitat molt bona. El rol de cadascú és jugar i tothom ha de pensar que jugarà. I crec que serà així".

Amb el macedoni Miovski i els nous reforços hi ha hagut una anècdota en l'entrenament d'aquest dissabte al matí. "Els he dit en la xerrada prèvia, que la capacitat d'adaptació és un talent que porta el jugador a dins. No són aquí per jugar a un altre esport, ni al bàsquet ni al tennis. Jugaven a futbol també, i és fàcil perquè els demano futbol. Que agafin la pilota i cap al gol. Fàcil i senzill. Res més. Per això penso que tothom està preparat", ha finalitzat.