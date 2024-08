Atlètic-Girona: Nit per oblidar (3-0)

Que hi hagi partit dijous a Montilivi és segurament la millor notícia per al Girona després del partit d'ahir. Evidentment que perdre al Metropolitano és un resultat, en certa manera, lògic, però la manera de fer-ho va deixar un mal regust de boca. Sobretot perquè, sense ser clarament inferior i gaudint d'ocasions prou clares per fer algun gol, l'equip ha pagat la manca d'instint assassí i, sobretot, la pitjor nit de Gazzaniga. El porter ha viscut la seva primera nit negra com a porter del Girona. Un dia per oblidar per a l'argentí, que ha originat el primer gol de Griezmann, amb unes mans còmiques fora l'àrea, i s'ha empassat el segon de Llorente, només començar la represa. Dos gols als quals, la resposta del Girona ha estat insuficient i tímida, deixant clar que a l'equip li falta mala llet a dalt. I si és clar, sense amenaça, és impossible no ja guanyar, sinó puntuar. Ja en l'afegit, Koke ha sentenciat amb el tercer d'una nit dolorosa.

El Girona es presentava al Metropolitano reforçat per la imatge i el punt aconseguit en l'estrena al camp del Betis (1-1) la setmana passada. El segon capítol d'aquest començament de Lliga tan exigent dibuixava una missió d'allò més complicada contra un dels aspirants al títol reforçat de valent per mirar als ulls al Madrid i al Barça. Tanmateix, el repte no espantava el Girona. De fet, la paraula por no és al diccionari de Míchel i ha quedat clar des del primer dia que va arribar a Montilivi. L'entrada de Tsygankov, inèdit durant la pretemporada per lesió i per malaltia, per Portu ha estat l'únic canvi en un onze amb només tres fitxatges (Romeu, Bryan Gil i Abel Ruiz). La pilota, com era de preveure, de seguida ha estat per als gironins que la remenaven amb prou comoditat malgrat la pressió asfixiant dels davanters locals als centrals gironins. Julián Álvarez, Griezmann i Lino dificultaven molt la sortida d'un Girona valent que insistia i insistia a la recerca de la profunditat que costava de trobar. Tot i això, un parell de centrades de per la dreta de Tsygankov i una d'Herrera per l'esquerra han suposat la primera amenaça gironina. Sense conseqüències, això sí.

No estava passant gaires res. Ni xuts, ni ocasions. En algun moment s'havia d'obrir el partit i el que ningú s'esperava és que fos arran d'una errada còmica de Gazzaniga. El porter argentí ha calculat malament una sortida i ha tocat la pilota amb la mà fora de l'àrea. L'àrbitre només li ha ensenyat targeta groga, però Griezmann, en el llançament de falta, l'ha castigat amb un xut al seu pal que no va poder aturar. L'acció de Gazzaniga ha fet embogir un partit que hauria pogut veure uns quants gols més abans de la mitja part. El Girona s'ha refet del gol i ha gaudit d'un parell de bones ocasions a les botes d'Abel Ruiz. Innocent i tímid, al valencià li ha faltat mala bava davant d'Oblak, molt segur. A l'àrea gironina, Gazzaniga esmenaria l'errada desfent un contra un davant Riquelme que ha evitat el segon i que el partit fes molta pujada.

Gazzaniga se l'empassa

Tot i evitar el gol de Riquelme, només començar la represa ha quedat clar que no era la nit de Gazzaniga. El porter argentí, a qui segurament el cap li anava a mil recordant la jugada del primer gol, s'ha empassat una gardela de Marcos Llorente des de fora l'àrea. Un xut potent, però molt centrat, que l'argentí no ha sabut rebutjar de punts. El 2-0 tan aviat escapçava les de soca-rel les esperances de puntuar dels gironins. Míchel ha mirat de fer reaccionar l'equip amb un triple canvi abans del quart d'hora de la represa. Miovski, que debutava, Solís i Portu han substituït Abel Ruiz, Romeu i Iván Martín a la recerca de més cames i un xic més de punx a la punta d'atac. Amb minuts encara al davant, Míchel va fer entrar Almena per un Tsygankov fos per mirar de dotar de més profunditat la banda dreta. Mentrestant, l'Atlètic es trobava a mar de còmode amb el 2-0, defensant-se i mirant si podia sentenciar el partit al contracop.

El Girona havia dimitit feia estona. Els de Míchel no havien trobat la manera de fer mal a l'Atlètic per posar-se al partit amb un gol que els donés certa esperança. Només li quedava a l'Atlètic posar el llacet a la victòria i ho va fer amb un contracop marca de la casa de Marcos Llorente amb passada de la mort cap a Koke, que va signar el tercer de la nit i fer encara més dolorosa la derrota.

En directo

FINAL DEL PARTIT

94'. El tercer de l'Atlètic! Gol de Koke

90'. Cinc minuts d'afegit

81'. Canvis a l'Atlètic: Sorloth per Julián Álvarez i Correa per Griezmann