El Girona mira als ulls de l'Atlètic amb la il·lusió intacta

Quan Ortiz Arias va xiular el final del Betis-Girona, el duel amb què els blanc-i-vermells estrenaven la cinquena aventura a la Primera Divisió, l'expedició catalana va respirar, alleujada. De fet, fins i tot va acabar amb la sensació que si el partit hagués continuat una mica més, els tres punts haurien volat cap a Montilivi, inconformista per naturalesa, però que al descans signava el punt amb sang. Va ser un equip de dues cares, el de Míchel. Incòmode en la primera, superat i sense idees; i més deixat anar, aferrat a la seva essència, vertical, encertat i tossut en la segona. Els dubtes de la pretemporada van quedar esvaïts, perquè el Girona va confirmar un detall que està obligat a ensenyar cada dos per tres, encara més amb les expectatives que hi ha aquest curs: jugarà millor o pitjor, les coses li sortiran més bé o més malament, però és una màquina de competir. I això, esclar, dona tranquil·litat.

El marge d'acoblament entre els nous integrants de la plantilla, reformulada un estiu més, continua vivint el seu procés. Míchel està satisfet, quan encara ha de tancar els petits retocs que deixin el vestidor segellat fins, com a mínim, l'hivern. L'únic canvi que s'intueix a l'onze inicial és l'entrada de Viktor Tsygankov per Portu, però poden haver-n'hi més. El partit contra l'Atlètic al Cívitas Metropolitano, el segon consecutiu a domicili per complicar encara més l'inici del campionat (21.30 hores, DAZN), també cal llegir-lo des del context que aquesta és una setmana de tres partits, perquè dijous l'Osasuna visita l'estadi, i diumenge els gironins viatgen altre cop cap a Sevilla, aquesta vegada per deixar-se caure pel Sánchez Pizjuán. Hi haurà rotacions, agradi o no, encara que després vingui una aturada que servirà per refrescar la ment, les cames i insistir amb el fet que tothom connecti.

L'Atlètic, el poderós conjunt que vol discutir el títol, suposadament, al Madrid i al Barça, no va passar de l'empat a Vila-real (2-2). Simeone té un equipàs i diferents alternatives, amb la qual cosa el trenca-closques és divertit. El Girona mai no hi ha guanyat, allà, en cap de les seves nomenclatures, però si vol inflar-se d'optimisme, que recordi la cama de Seydou Doumbia en aquella nit de Copa.

L'extrem Ilyas Chaira marxa cedit a l'Oviedo El Girona continua enfilant la carpeta de sortides, amb l'objectiu de tenir la menor feina possible la setmana vinent, la darrera amb el mercat obert. No serà pas poca, però. Ahir va fer oficial la cessió de l'extrem de Ripoll de 23 anys Ilyas Chaira al Reial Oviedo, de Segona Divisió. El club asturià es queda una opció de compra d'1 milió d'euros en cas d'ascendir a Primera Divisió. En la temporada passada, Chaira ja va competir en la segona categoria del futbol estatal, vestint els colors del Mirandés, on va jugar 39 partits, marcant cinc gols. Aquest estiu ha participat en algun amistós sota les ordres de Míchel Sánchez, que en cap moment ha considerat quedar-se'l en la plantilla de veritat. L'altre nom propi del dia en clau adéu blanc-i-vermell és Toni Villa, del qual fa dies que se sap que acabarà rescindint el darrer any de contracte que li queda i farà les maletes, amb l'Eibar, també de Segona Divisió, com a possible destí. En la prèvia del partit d'aquest vespre al Cívitas Metropolitano, el tècnic del Girona va voler-se acomiadar públicament, en unes sentides paraules en les quals també va incloure a Manu Vallejo, que va liquidar el seu contracte dimarts per signar pel Racing de Ferrol, un altre històric de Segona. «És veritat que Villa deixarà el Girona. Els estem molt agraïts per la seva disposició, manera de ser i la feina feta, els desitjo el millor». El reguitzell de moviments d'aquest estiu en els despatxos de Montilivi s'acabarà, si no passa res estrany, divendres.

Subscriu-te per seguir llegint