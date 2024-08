El Girona enceta una setmana amb dos partits i al·licients a dojo

El Girona va tornar ahir mateix a la nit de Madrid cap a terres catalanes amb vol xàrter. No hi ha temps per perdre, perquè l’equip enceta una de les setmanes més engrescadores, i alhora exigents, de la història de l’entitat. D’una banda, després de la derrota al Metropolitano, l’equip encararà dos partits en quatre dies: dijous, l’estrena a Montilivi contra l’Osasuna (19:00) i diumenge, la visita al camp del Sevilla (19:00); de l’altra, dijous a la mateixa hora del partit contra els navarresos es farà el sorteig de la Lliga de Campions a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa). Un dels moments més esperats per l’afició des que es va certificar la classificació per la Champions era conèixer els rivals contra els quals s’enfrontarà l’equip en l’estrena a la competició. Doncs, bé, el sorteig està programat per dijous una hora abans que comenci el partit a Montilivi i, per tant, els seguidors que siguin a l’estadi podran anar seguint-lo alhora que veuen en acció l’equip. És a dir, es podrien arribar a barrejar els crits de «ohh!» perquè el Girona hagi quedat aparellat amb algun rival d’entitat amb els de «gol!» si l’equip marca.

No s’acaben aquí els al·licients de la setmana perquè entre avui i divendres, la direcció esportiva del Girona ha d’acabar els deures que té. Divendres a mitjanit es tenca el mercat i el club treballa per incorporar un parell de peces més. En aquest sentit, el retorn d’Èric Garcia és la prioritat de Míchel. Si els problemes de límit salarial continuen collant el Barça, el de Martorell podria acabar tornant a Montilivi. Un esquerrà polivalent, que pugui fer d’extrem o de lateral, podria ser l’altre posició que cerca el Girona. Per la seva banda, Toni Villa rescindirà per signar per l’Eibar, tot i que també té una oferta de l’Elx.