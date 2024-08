El Girona penja el cartell de «tot venut» contra l’Osasuna

Després de dues jornades a domicili amb empat al camp del Betis (1-1) i derrota al de l’Atlètic de Madrid (3-0), el Girona s’estrenarà dijous a Montilivi contra l’Osasuna (19:00). Serà el primer partit a casa de la temporada més engrescadora de la història del club amb la Champions League com a plat principal. L’objectiu principal del club, tanmateix, serà la Lliga i certificar la permanència a Primera per continuar la consolidació a l’elit. Per assolir-ho no ha escatimat esforços aquest estiu a l’hora de reforçar la plantilla. Malgrat la derrota al Metropolitano, l’afició blanc-i-vermella està il·lusionada amb les arribades d’Asprilla, Miovski, Bryan Gil i companyia i tenen ganes de veure’ls en directe. Dijous en tindran l’ocasió de fer-ho per primer cop a Montilivi. Serà un dia especial perquè tot just una hora abans de l’inici del partit haurà començat el sorteig de la Champions. Tot plegat fa que ningú es vulgui perdre l’estrena i que per això el club hagi penjat avui ja el cartell de «tot venut». Ja no queden entrades a la venda pel partit i les úniques que hi poden haver disponibles seran les que alliberin els abonats.

Servei de bus i afectacions

Mentrestant, club i Ajuntament ja tenen el dispositiu de seguretat i les afectacions circulatòries que hi haurà durant els dies de partit. Enguany, l’accés 1, que fins ara estava a l’Avinguda Montilivi amb el Carrer J. Corredor i Pomés, s’avança a la cruïlla amb el Carrer Puigsacalm. Es garantirà l’accés i sortida del veïnatge afectat. L’accés 6, que estava ubicat al Carrer de Maria Aurèlia de Capmany amb Lluís Santaló, desapareix, atès que quedarà tallat a la circulació de vehicles. Els usuaris acreditats que fins ara accedien per aquest punt, ho faran per l’accés 1.

Com és habitual, s’habilitarà un servei especial de bus els dies de partit des de l’avinguda de Ramon Folch fins a l’estadi. El bus farà totes les parades habituals de l’L2 al carrer de Barcelona i també pararà als aparcaments dissuasius del Mas Gri i del Pavelló Palau. La freqüència de pas serà de 10 minuts, des de 2 hores abans del partit fins que s’hagi buidat la capacitat de l’estadi. Pels socis, el servei serà gratuït, mentre que pels no socis, el viatge tindrà un cost de 0,70 euros.