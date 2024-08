Toni Villa rescindeix i fitxarà per l'Eibar

Tot i que va ser convocat per la primera jornada al camp del Betis, Toni Villa era conscient de la dificultat de quedar-se a la plantilla del Girona aquesta temporada. El nivell d'exigència generat per la classificació per la Champions ha fet que el club s'hagi reforçat d'allò més en la parcel·la ofensiva la qual cosa ha deixat sense lloc l'extrem murcià. Tant és així, que ja feia dies que sabia que no entrava als plans del club i des de la setmana passada que estava sense dorsal assignat a la Lliga. Al final, el jugador i el Girona han arribat a una entesa per rescindir l'any de contracte que li quedava. Toni Villa, que també tenia una oferta de l'Elx, signarà per l'Eibar amb qui intentarà l'ascens a Primera.

L'etapa de Toni Villa, de 29 anys, ha estat marcada per la greu lesió que va patir al cap de trenta segons del partit al camp del Valladolid, a l'abril del 2022. Aquella patacada amb Joaquín Sánchez li va provocar un trencament del lligament encreuat anterior i del lligament colateral extern del genoll dret que el va deixar fora de combat un any. Dotze mesos allunyat dels terrenys de joc, Villa va reaparèixer contra el Cadisal tram final de la temporada passada i encara va poder gaudir de minuts també davant el Vila-real. En total, el jugador de Lorquí ha disputat 28 partits i ha fet un gol (al camp de l'Espanyol) amb la samarreta del Girona.