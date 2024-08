Asprilla: "Estic preparat per jugar dijous"

La sala de premsa de Montilivi s'ha omplert de gom a gom per seguir en directe la presentació de Yáser Asprilla, el fitxatge més car de la història del Girona, uns 25 milions entre fixos i variables. El jove colombià, de 20 anys, ha assegurat que la pressió de dur aquesta etiqueta no l'espanta gens. "Estic molt tranquil i enfocat a jugar" ha dit Asprilla que tampoc tem la responsabilitat de dur el dorsal 10 a l'esquena. "Des de sempre que l'he dut i esperava aquest número", confessava. El colombià ha avançat que està "preparat" per jugar dijous contra l'Osasuna si Míchel ho creu convenient.

Mentrestant, Quique Cárcel ha explicat que el club treballava per fer dos fitxatges en posicions ofensives però quan va aparèixer la possibilitat de signar Asprilla van decidir que fos ell sol "perquè valia la pena". Per Cárcel, el colombià és un fitxatge "impensable" i un "luxe" per al Girona. "Té un talent especial i ens pot aportar molt. Per arribar al nivell que volem arribar havíem de fer un pas endavant".

MOTIU

"M'omple com a jugador. En vam parlar amb la família i l'agent i vam triar Girona per l'idioma, el clima...No vaig tenir cap dubte, estava cent per cent segur de venir aquí a jugar i a créixer"

TEMPORADA PASSADA

"Vaig veure alguns partits de l'equip i això em va inspirar. Aquest és el meu joc, vaig pensar. Vull intentar venir aquí. I jugar la Champions, és una benedicció. Des de petit sempre he volgut jugar-la"

POSICIÓ

Normalment sempre he jugat per dins, de mitjapunta, però he après a jugar també pels extrems i m'hi sento còmode. Ho faré on em necessiti el professor.

AFICIÓ

"Estic molt content de ser aquí i espero donar-los alegries, com sempre he fet. Vinc amb mentalitat guanyadora"

MICHEL

"Em demana més del que vaig ensenyar al Watford. Em diu que gaudeixi del joc. Està molt tranquil amb mi perquè sap el potencial que tinc".

REFERENTS

Tinc Leo Messi com un mirall. Juguem a la mateixa posició i des de sempre ha estat un referent. Llavors de colombià, Juan Fernando Quintero (Racing Avellaneda) també és un referent per a mi. Ara som companys a la selecció