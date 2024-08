El repte de fer que les peces encaixin i, sobretot, que connectin

Evidentment, Míchel i tothom volien guanyar diumenge al Metropolitano (3-0) de la mateixa manera que dijous passat al camp del Betis (1-1). Al final, el Girona ha sumat un punt de sis possibles i deixa clar que hi ha molta feina per fer encara. L’equip a Madrid va oferir unes sensacions agredolces, amb moments prou correctes barrejats amb d’altres impròpies, com les de Gazzaniga, que van tenir un preu caríssim. Míchel reconeixia al final del partit que a l’equip li havia mancat «verticalitat i ritme en zona 3» per fer més mal ofensivament a un Atlètic que es va trobar dos gols. «Defensivament no hem patit» deia. Aquestes mancances, el madrileny confia polir-les amb els dies i els partits, perquè encara que a l’equip li costi engegar motors i, una vegada i una altra, apareguin les comparacions amb la temporada passada, està convençut que tot anirà bé. «És cert que ens manca connectar, però connectarem. Tenim una plantilla molt maca i me’n sortiré. Estic convençut que ho farem i guanyarem partits», deia.

Míchel dóna indicacions durant una pausa d'hidratació diumenge passat / Mariscal/EFE

Míchel parlava de connectar, un mot que també feia servir David López al final del partit. Està desconnectat aquest Girona? No. El que passa segurament és que el procés de reconstrucció d’un equip que ha perdut cinc jugadors titulars és més lent del que hom espera i perquè l’engranatge funcioni cal temps i paciència. «No ens espanten les comparacions amb la temporada passada, ni de bon tros. Que se n’hagi anat gent important no ha de ser excusa perquè ens hem reforçat molt bé. El que sí que falta és crear aquestes connexions que teníem l’any passat i que fèiem que pràcticament juguéssim de memòria. Necessitem hores i hores d’entrenaments i partits», reflexionava David López. El de Sant Cugat del Vallès recordava, alhora, que la pretemporada no havia estat «la més idònia» ni pel Girona ni per a la majoria d’equips de Primera.

El DIEC defineix connectar com «establir un lligam estret» o «un lligam mecànic». Vet aquí el que necessita aquest Girona. De peces i cables n’han arribat molts i, ben segur que de bons. Ara la feina és del lampista, que ha de trobar la fórmula perquè rutllin, s’entenguin i s’acoblin fins a generar l’espurna necessària per fer llum. I això, és un procés que no s’aconsegueix, per molt bo que sigui l’operari i el material. Cal provar, empalmar, desempalmar, provar Bryan Gil, Miovski, Asprilla, Van de Beek, Misehouy i companyia per veure quina és la millor manera perquè s’entenguin entre ells i amb la resta de companys. Dijous, contra l’Osasuna, l’equip mirarà de treure’s el mal regust de boca que va deixar la derrota al Metropolitano. «Ens hem de posar les piles perquè això no espera ningú». Paraula de David López.