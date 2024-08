Aràbia Saudita tempta Iker Almena

Les últimes hores del mercat d'estiu prometen emocions fortes a Montilivi. A l'espera del que pugui passar amb Èric Garcia i un possible retorn al Girona, el club estava molt atent a la possible sortida d'alguns dels jugadors més importants de la plantilla. Tothom temia per Miguel Gutiérrez o Tsygankov, però qui sembla que farà les maletes és Iker Almena. Segons la SER, el jove extrem barceloní ha rebut una oferta irrebutjable de l'Al Qadisya de l'Aràbia Saudita, que està disposat a pagar els cinc milions d'euros de la clàusula de rescissió. El més que probable adéu d'Almena deixarà una bona picossada de diners al Girona per intentar encarar l'operació Èric Garcia, i alguna altra, abans de demà a mitjanit.

Almena ha debutat aquesta temporada a Primera Divisió amb dues estonetes al Villamarín contra el Betis, on va donar l'assistència de gol a Misehouy i diumenge passat al camp de l'Atlètic. Amb el primer equip s'hi havia estrenat la temporada passada a la Copa a Oriola. Si res no es torça, demà ja no hi serà contra l'Osasuna.