Els possibles rivals del Girona en el sorteig de Champions: quins equips li poden tocar?

Demà serà un dia important a Montilivi. El Girona rep l'Osasuna en el primer partit de la temporada a l'estadi, que començarà a les 19:00 hores, però alhora hi haurà un ull posat al que passi a partir de les sis de la tarda a Mònaco, on se celebrarà el sorteig de Champions. El Girona, situat al bombo 4, coneixerà els vuit rivals amb els quals s'enfrontarà en el seu debut a la Lliga de Campions.

Aquesta nit es tanquen els partits de la fase classificatòria i, en conseqüència, quedarà definit el quadre de tots els equips que competiran la nova i propera edició de la màxima competició europea. En el nou format, durant la primera fase, cadascun dels conjunts jugarà contra vuit rivals diferents, dos clubs per cada bombo, amb quatre partits a casa i quatre a fora.

Aquests són els possibles rivals del Girona en la fase de grups de la Champions, a falta de conèixer els guanyadors dels quatre partits que es disputen avui (Slovan Bratislava-Midtjylland, Slavia Praha-LOSC, Galatasaray-Young Boys i Sparta-Malmö).

Bombo 1: Manchester City, Bayern de Munic, PSG, Liverpool, Inter de Milà, Borussia Dortmund i Leipzig.

Bombo 2: Bayer Leverkusen, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Milà i Xakhtar.

Bombo 3: Feyenoord, Sporting de Portugal, PSV, Celtic, Salzburg i Young Boys. Falten tres equips per definir.

Bombo 4: Mònaco, Aston Villa, Bolonya, Stuttgart, Sturm Graz, Brest i Sparta de Praga. Falta un equip per definir.

Durant la primera fase, el Girona -ni cap equip- no es podrà enfrontar a equips del mateix país, excepte casos de força major. Per tant, no es trobarà amb el Reial Madrid, Barcelona i Atlètic de Madrid.