El Girona demana debutar a fora a la Champions

Demà a partir de les sis, una hora abans que comenci el partit contra l’Osasuna a Montilivi, el Girona coneixerà els vuit rivals contra els quals s’enfrontarà en la seva estrena a la Lliga de Campions. El president del Consell d’Administració Pere Guardiola i el director general Ignasi Mas-Bagà seran els representants del club a Nyon a la seu de la UEFA per viure en directe el sorteig. En aquest sentit, el Girona ha demanat a la UEFA de poder disputar el primer partit de la competició a fora de casa. El club està encara adequant l’estadi a les exigències del màxim organisme continental i confia gaudir d’uns dies més de marge per tenir-ho tot a punt. Tanmateix, encara no hi ha resposta i no està clar que la UEFA accepti la petició del conjunt gironí.